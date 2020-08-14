Apple'dan gece yarısı kararı: Fortnite App Store'dan kaldırıldı!

Fortnite iOS tarafında oldukça sevilen oyunlardan biriydi. PUBG Mobile'ın en büyük rakiplerinden biri olan Fortnite, daha iyi olabilmek için ise oyuncularına güncellemeler sunmaktaydı. Bu güncellemelerden biri geçtiğimiz günlerde geldi. Zaten ne olduysa o güncellemeden sonra oldu.
App Store üzerinden indirilebilen Fortnite, Apple'ın kararıyla uygulama mağazasından kaldırıldı. Apple'ın bu kararının arkasında ise yukarıda da bahsettiğimiz üzere son Fortnite güncellemesi yatıyor. Zira, bu güncelleme uygulama içi satın alımlara büyük bir değişim getiriyordu.
Apple, App Store'daki uygulamalara önemli bir kural uyguluyor. Bu kurala göre, her uygulama uygulama içi satım alım işlemi App Store üzerinden gerçekleştirilmek zorunda. Ancak Epic Games, Fortnite'ın yeni güncellemesi ile birlikte oyun içi para birimini doğrudan Epic Games üzerinden satmak istedi. Üstelik Epic Games üzerinden satın alınan oyun içi ögeler, App Store'a göre de yüzde 20 uygundu. Bu durum kuralları önceden koyan Apple tarafından kabul görmedi ve popüler oyun App Store'a veda etti. Üstelik Fortnite'ı silen sadece Apple da olmadı.
Android mağazası Google Play Store da Apple'ın kararının ardından Fortnite'ı kaldırdı. Fortnite'ı indirmek isteyen kullanıcılar, hem App Store'da hem de Google Play Store'da popüler oyunu bulamıyor.
Fortnite is currently unavailable on Google Play. More information will be forthcoming soon.— Fortnite (@FortniteGame) August 14, 2020
Fortnite ise yaşananlara karşı oldukça tepkili. Ünlü oyun şirketi, bu tepkisini ise Apple'ın ünlü 1984 reklamını ti'ye alarak gösterdi. ##FreeFortnite etiketiyle paylaşılan 1984 videosu sosyal medyada gündem oldu.
Epic Games her ne kadar sosyal medya üzerinden destek çalışmaları yürütse de konuyu mahkemeye taşımaya da hazırlanıyor. Görünüşe bakılırsa Epic Games-Apple-Google üçgeninde, önümüzdeki günlerde oldukça ilginç gelişmeler yaşanabilir.