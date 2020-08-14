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Apple'dan gece yarısı kararı: Fortnite App Store'dan kaldırıldı!

OYUN HABERLERİ  | 14.08.2020 09:35 | Son Güncelleme

PUBG Mobile'ın en büyük rakibi Fortnite, Apple sayesinde geceyi oldukça hareketli geçirdi. Apple, App Store mağazasından Fortnite'ı kaldırdı. Fortnite'ın sahibi Epic Games ise Apple'a dava açmaya hazırlanıyor.

Apple'dan gece yarısı kararı: Fortnite App Store'dan kaldırıldı!

Fortnite iOS tarafında oldukça sevilen oyunlardan biriydi. PUBG Mobile'ın en büyük rakiplerinden biri olan Fortnite, daha iyi olabilmek için ise oyuncularına güncellemeler sunmaktaydı. Bu güncellemelerden biri geçtiğimiz günlerde geldi. Zaten ne olduysa o güncellemeden sonra oldu.

APPLE FORTNİTE'IN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

App Store üzerinden indirilebilen Fortnite, Apple'ın kararıyla uygulama mağazasından kaldırıldı. Apple'ın bu kararının arkasında ise yukarıda da bahsettiğimiz üzere son Fortnite güncellemesi yatıyor. Zira, bu güncelleme uygulama içi satın alımlara büyük bir değişim getiriyordu.

EPİC GAMES APPLE'IN KURALLARINI ÇİĞNEDİ

Apple, App Store'daki uygulamalara önemli bir kural uyguluyor. Bu kurala göre, her uygulama uygulama içi satım alım işlemi App Store üzerinden gerçekleştirilmek zorunda. Ancak Epic Games, Fortnite'ın yeni güncellemesi ile birlikte oyun içi para birimini doğrudan Epic Games üzerinden satmak istedi. Üstelik Epic Games üzerinden satın alınan oyun içi ögeler, App Store'a göre de yüzde 20 uygundu. Bu durum kuralları önceden koyan Apple tarafından kabul görmedi ve popüler oyun App Store'a veda etti. Üstelik Fortnite'ı silen sadece Apple da olmadı.

Epic Games Fortnite

FORTNİTE ARTIK ANDROİD'TE DE YOK

Android mağazası Google Play Store da Apple'ın kararının ardından Fortnite'ı kaldırdı. Fortnite'ı indirmek isteyen kullanıcılar, hem App Store'da hem de Google Play Store'da popüler oyunu bulamıyor.

Fortnite ise yaşananlara karşı oldukça tepkili. Ünlü oyun şirketi, bu tepkisini ise Apple'ın ünlü 1984 reklamını ti'ye alarak gösterdi. ##FreeFortnite etiketiyle paylaşılan 1984 videosu sosyal medyada gündem oldu.

Epic Games her ne kadar sosyal medya üzerinden destek çalışmaları yürütse de konuyu mahkemeye taşımaya da hazırlanıyor. Görünüşe bakılırsa Epic Games-Apple-Google üçgeninde, önümüzdeki günlerde oldukça ilginç gelişmeler yaşanabilir.

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