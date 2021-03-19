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Apple'dan göz izleme sistemine sahip karma gerçeklik başlığı!

19.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple sanal ve artırılmış alanına iddialı bir giriş yapacak gibi görünüyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo, gönderdiği bir notta, Apple'ın üretmesi beklenen karma gerçeklik başlığının önemli bir özelliği hakkında fikir veriyor.

Apple'dan göz izleme sistemine sahip karma gerçeklik başlığı!

Apple sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik başlığı hakkında pek çok iddia var. Facebook ve Microsoft gibi firmaların yakından takip ettiği yeni nesil bu alanlar, aslında Apple için de alışılmadık bir alan değil. Zira Cupertinolu teknoloji devi, artırılmış gerçeklik konusunda bir süredir çalışmalar yapıyor. Ancak şu sıralar Apple'ın bu çalışmaların bir meyvesi olarak sanal gerçeklik gözlüğü ve karma gerçeklik başlığı çıkartacağı söyleniyor. Bu söylentilere destek veren isimlerden biri olan Ming-Chi Kuo ise yeni bir notta Apple'ın karma gerçeklik başlığının önemli bir özelliğine odaklanıyor. Baştan söyleyelim; bu özellik, size bilim kurgu filmlerini anımsatabilir.

KUO: APPLE GÖZ İZLEME SİSTEMİ İLE DONATACAK

MacRumors'un haberine göre, Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın yaklaşmakta olan karma gerçeklik başlığının gelişmiş bir göz izleme sistemi ile donatılacağını söyledi. Kuo'ya göre göz izleme sistemi, göz hareket bilgilerini algılayıp analiz edebilen, kullanıcılara algoritmalara dayalı görüntüler ve bilgiler sağlayan bir verici ve alıcıya sahip olacak. Yani göz hareketleriyle bazı hareketleri gerçekleştirmek mümkün olabilir.

Apple karma gerçeklik başlığı

BEKLENMESİ GEREKEN YIL 2022

Kuo, bu ayın başlarında Apple'ın "2022 ortalarında" karma gerçeklik başlığını piyasaya süreceğini ve ardından 2025'te artırılmış gerçeklik gözlüklerinin geleceğini söyledi. Apple ise göz izleme sistemi de dahil olmak üzere çıkan iddiaları henüz doğrulamış değil.

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Apple
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