Apple'dan herkesi şaşırtan indirim kararı! İşte indirime giren o ürünler...

En üst seviye iMac Pro 119 bin TL 109 bin TL

Apple indirim yaptığı ürünlerde yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüş gerçekleştirdi. Böylece 7499 TL olan iPhone 8 Plus, 6699 TL'ye inerken iPhone 8 ise 6499 TL'den 5799 TL'ye geriledi. Sadece iPhone modellerinde geçerli olmayan indirimle birlikte AirPods kulaklıklar 1349 TL'den 1199 TL'ye, Watch Series 4 ise 3499 TL'den 3099 TL'ye indirildi.

Öte yandan Apple, New York’ta düzenlediği tanıtım etkinliğinde iPad Pro’nun yeni özelliklerini kullanıcılarına sundu. Apple CEO’su Tim Cook, Apple ürünlerini tanıttı.. İşte Apple’ın yenilikleri…

iPad PRO

Bugüne kadarki en gelişmiş teknolojilerimizle donatılarak baştan aşağı yeniden düşünülmüş bir tasarım anlayışı geliştirildi. Tüm kenarlara kadar uzanan Liquid Retina ekran, Face ID, A12X Bionic çip, yeni Apple Pencil, Smart Keyboard Folio özellikleri eklendi.

MAC BOOK AIR

Yeni MacBook Air daha ince ve daha hafif. Retina ekrana, Touch ID'nin sunduğu güvenliğe ve kolaylığa, yeni nesil klavyeye ve Force Touch trackpad'e sahip. Ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen kasasıyla şimdiye kadarki en çevreci Mac.

MAC MINI

Mac mini yeni bir güncellemeyle kullanıcılara sunuldu. Sekizinci nesil 6 çekirdekli ve 4 çekirdekli işlemciler, 64 GB'a kadar yükseltme seçeneğiyle yüksek performanslı 2666 MHz DDR4 bellek, 2 TB'a kadar SSD ile tamamen flash depolama, Thunderbolt 3, HDMI 2.0 ve isteğe bağlı 10 Gb Ethernet.



