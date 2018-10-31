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Apple'dan herkesi şaşırtan indirim kararı! İşte indirime giren o ürünler...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.10.2018 09:05 | Son Güncelleme

Yaptığı zamlarla gündeme gelen Apple bu kez şaşırttı ve Türkiye'de satılmakta olan ürünlerine yüzde 10 indirim yaptı. Apple ayrıca dün yeni iPad ve taşınabilir bilgisayarını da dünyaya tanıttı.

Apple'dan herkesi şaşırtan indirim kararı! İşte indirime giren o ürünler...

Apple indirim yaptığı ürünlerde yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüş gerçekleştirdi. Böylece 7499 TL olan iPhone 8 Plus, 6699 TL'ye inerken iPhone 8 ise 6499 TL'den 5799 TL'ye geriledi. Sadece iPhone modellerinde geçerli olmayan indirimle birlikte AirPods kulaklıklar 1349 TL'den 1199 TL'ye, Watch Series 4 ise 3499 TL'den 3099 TL'ye indirildi.

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat

iPhone 8 (64 GB) 6499 TL 5799 TL

iPhone 8 (256 GB) 7999 TL 7099 TL

iPhone 8 Plus (64 GB) 7499 TL 6699 TL

iPhone 8 Plus (256 GB) 8999 TL 7999 TL

iPhone 7 (32 GB) 4999 TL 4499 TL

iPhone 7 (128 GB) 5999 TL 5399 TL

iPhone 7 Plus (64 GB) 6299 TL 5699 TL

iPhone 7 Plus (128 GB) 5699 TL 6599 TL

Yeni iPad 9.7 32 GB 2799 TL 2499 TL

iPad Pro 10.5 64 GB 5399 TL 4799 TL

Apple Watch Series 3 2499 TL 2149 TL

Apple Watch Series 4 3499 TL 3099 TL

Apple TV 4K 1799 TL 1579 TL

Airpods 1349 TL 1199 TL

Lightning konnektörlü Earpods 249 TL 229 TL

13 inç Macbook Air 7999 TL 7199 TL

21.5 inç iMac 9399 TL 8399 TL

En üst seviye iMac Pro 119 bin TL 109 bin TL

ÜÇ YENİ ÜRÜN

Öte yandan Apple, New York’ta düzenlediği tanıtım etkinliğinde iPad Pro’nun yeni özelliklerini kullanıcılarına sundu. Apple CEO’su Tim Cook, Apple ürünlerini tanıttı.. İşte Apple’ın yenilikleri…

iPad PRO

Bugüne kadarki en gelişmiş teknolojilerimizle donatılarak baştan aşağı yeniden düşünülmüş bir tasarım anlayışı geliştirildi. Tüm kenarlara kadar uzanan Liquid Retina ekran, Face ID, A12X Bionic çip, yeni Apple Pencil, Smart Keyboard Folio özellikleri eklendi.

ipad-pro

MAC BOOK AIR

Yeni MacBook Air daha ince ve daha hafif. Retina ekrana, Touch ID'nin sunduğu güvenliğe ve kolaylığa, yeni nesil klavyeye ve Force Touch trackpad'e sahip. Ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen kasasıyla şimdiye kadarki en çevreci Mac.

mac-book-air

MAC MINI

Mac mini yeni bir güncellemeyle kullanıcılara sunuldu. Sekizinci nesil 6 çekirdekli ve 4 çekirdekli işlemciler, 64 GB'a kadar yükseltme seçeneğiyle yüksek performanslı 2666 MHz DDR4 bellek, 2 TB'a kadar SSD ile tamamen flash depolama, Thunderbolt 3, HDMI 2.0 ve isteğe bağlı 10 Gb Ethernet.

mac-mini


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
apple da eflasyonla mücadele ye destek veriyor tebrik ederim
İPhone de ekonomiye destek için %10 indirim yapmış yersen alan olmayınca dahada iner arz talep meselesi
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