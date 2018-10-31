Apple'dan herkesi şaşırtan indirim kararı! İşte indirime giren o ürünler...

Apple indirim yaptığı ürünlerde yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüş gerçekleştirdi. Böylece 7499 TL olan iPhone 8 Plus, 6699 TL'ye inerken iPhone 8 ise 6499 TL'den 5799 TL'ye geriledi. Sadece iPhone modellerinde geçerli olmayan indirimle birlikte AirPods kulaklıklar 1349 TL'den 1199 TL'ye, Watch Series 4 ise 3499 TL'den 3099 TL'ye indirildi.
Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
iPhone 8 (64 GB) 6499 TL 5799 TL
iPhone 8 (256 GB) 7999 TL 7099 TL
iPhone 8 Plus (64 GB) 7499 TL 6699 TL
iPhone 8 Plus (256 GB) 8999 TL 7999 TL
iPhone 7 (32 GB) 4999 TL 4499 TL
iPhone 7 (128 GB) 5999 TL 5399 TL
iPhone 7 Plus (64 GB) 6299 TL 5699 TL
iPhone 7 Plus (128 GB) 5699 TL 6599 TL
Yeni iPad 9.7 32 GB 2799 TL 2499 TL
iPad Pro 10.5 64 GB 5399 TL 4799 TL
Apple Watch Series 3 2499 TL 2149 TL
Apple Watch Series 4 3499 TL 3099 TL
Apple TV 4K 1799 TL 1579 TL
Airpods 1349 TL 1199 TL
Lightning konnektörlü Earpods 249 TL 229 TL
13 inç Macbook Air 7999 TL 7199 TL
21.5 inç iMac 9399 TL 8399 TL
En üst seviye iMac Pro 119 bin TL 109 bin TL
ÜÇ YENİ ÜRÜN
Öte yandan Apple, New York’ta düzenlediği tanıtım etkinliğinde iPad Pro’nun yeni özelliklerini kullanıcılarına sundu. Apple CEO’su Tim Cook, Apple ürünlerini tanıttı.. İşte Apple’ın yenilikleri…
iPad PRO
Bugüne kadarki en gelişmiş teknolojilerimizle donatılarak baştan aşağı yeniden düşünülmüş bir tasarım anlayışı geliştirildi. Tüm kenarlara kadar uzanan Liquid Retina ekran, Face ID, A12X Bionic çip, yeni Apple Pencil, Smart Keyboard Folio özellikleri eklendi.
MAC BOOK AIR
Yeni MacBook Air daha ince ve daha hafif. Retina ekrana, Touch ID'nin sunduğu güvenliğe ve kolaylığa, yeni nesil klavyeye ve Force Touch trackpad'e sahip. Ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen kasasıyla şimdiye kadarki en çevreci Mac.
MAC MINI
Mac mini yeni bir güncellemeyle kullanıcılara sunuldu. Sekizinci nesil 6 çekirdekli ve 4 çekirdekli işlemciler, 64 GB'a kadar yükseltme seçeneğiyle yüksek performanslı 2666 MHz DDR4 bellek, 2 TB'a kadar SSD ile tamamen flash depolama, Thunderbolt 3, HDMI 2.0 ve isteğe bağlı 10 Gb Ethernet.
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