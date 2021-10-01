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Apple'dan iPad mini'deki ekran sorunu için açıklama geldi

01.10.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Apple iPad mini kullanıcıları, ekranda gezinirken garip bir “jöle benzeri” efekt gördüklerini belirtti. Apple bu konuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Apple'dan iPad mini'deki ekran sorunu için açıklama geldi

Yeni iPad mini'deki problemde, ekranın bir tarafı diğerinden farklı bir hızda kayıyormuş gibi görünüyor. Bu da ekranın sallanıyormuş gibi bir görüntü oluşturmasına neden oluyor.

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Teknoloji devi bu probleme ilişkin olarak, cihazdaki sorunun “normal” olduğunu söyledi. Probleme çözüm bulmak isteyen Apple iPad mini kullanıcıları için şirketin bu açıklaması oldukça şaşırtıcı oldu.

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Şirketin bir sözcüsü, insanların gördüğü jöle benzeri etkinin LCD ekranlar için tipik olduğunu söyledi. Ekranın üstündeki satırların, alttaki satırlardan farklı bir hızda yenilenmesi normal olarak nitelendirildi. Ars Technica ise iPad mini’deki sorunun diğer 60Hz LCD iPad’lerdekinden çok daha belirgin olduğu konusunda ısrarcı. Ayrıca, tablet portre modundayken ekranı ortadan bölen görünür bir çizgi var.

Ancak problemlerini çözmek isteyen kullanıcılar ne yazık ki Apple tarafından olumlu bir cevap alamayacak gibi görünüyor. İnsanların bu konuda şikayetlerini yayınladıkları düşünüldüğünde, Apple’ın gelecekte bu jöle kaydırma etkisi hakkında bir şeyler yapıp yapmayacağı henüz belli değil.

Şimdilik, teknoloji devinin tutumu, “kullanıcıların bu probleme alışmaları gerek” şeklinde. Apple aynı zamanda iOS 15 ile de bazı şikayetler aldı, ancak henüz bir adım atılmış değil.

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