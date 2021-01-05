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Apple'dan iPhone 13 modellerinin tamamına LiDAR desteği!

05.01.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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Apple'dan iPhone 13 modellerinin tamamına LiDAR desteği!

Apple iPhone 13 serisinde LiDAR sensör farkına yer vermeyebilir. Son çıkan bir rapora göre iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşması beklenen iPhone 13 ailesinin tamamı LiDAR sensör ile gelebilir.

LiDAR sensör iPhone 12 modellerinin öne çıkan özelliklerinden biri oldu. Hem artırılmış gerçeklik hem de portre modu konusunda iyi bir deneyim sunan lazer tabanlı LiDAR sensörler sadece iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde kullanıldı. Apple daha uygun fiyatlı iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinde ise LiDAR sensöre yer vermedi. Ancak son gelen bir rapora göre bu durum iPhone 13 modelinde değişebilir.

APPLE LİDAR SENSÖRÜNÜ İPHONE 13'TE DE KULLANACAK

DigiTimes'ın tedarik zincirindeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Apple LiDAR sensörünü bu yıl tanıtılacak iPhone 13 modellerinin tümünde kullanacak. Yani muhtemel isimlendirmesi iPhone 13 ve iPhone 13 mini olocak akıllı telefonlar da arka kameralarının yanında bir LiDAR sensörüne yer verecek.

LiDAR iPhone 13 Apple

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İPHONE 13 AİLESİ NASIL OLACAK, NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple'ın 5,4 inçlik iPhone 13 mini, 6,1 inçlik iPhone 13 ve iPhone 13 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşacağı iddia edilen iPhone 13 serisini geleneksel eylül ayı lansmanıyla tanıtması bekleniyor. Hatırlarsanız iPhone 12 modelleri bir geleneği bozarak, ekim ayında tanıtılmıştı. Bunda koronavirüs sürecinde yaşanan tedarik sorunlarının etkili olduğu düşünülüyordu.

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