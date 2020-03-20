Apple'dan iPhone alımlarına şok sınırlama! Sebebi koronavirüs mü?

Apple koronavirüs için geçtiğimiz haftalarda bazı radikal kararlar aldı. Önce Çin'deki Apple Store mağazalarını kapatan, daha sonra Çin'deki hayatın normale dönmeye başlaması ile birlikte mağazalarını tekrar açan Apple, bu kez dünya çapındaki Apple Store mağazalarını kapatma kararı almıştı. Apple'ın resmi olarak duyurduğu önlemler bunlardı ancak işin bir de sızıntı kısmı vardı. Hafta boyu yapılan sızıntılarda Apple'ın Çin'deki fabrikaların üretimi durdurmasından dolayı elindeki iPhone stoğunu erittiği iddia edilmişti. Tüm bunların ışığında, iddiaları doğrulayabilecek ilk ipucu Apple tarafından geldi.

APPLE İPHONE SATIN ALIMLARINA KISITLAMA GETİRDİ

ABD ve Çin dahil olmak üzere birçok ülkedeki kullanıcılar, Apple'ın resmi internet mağazasına girdiklerinde ilginç bir durum ile karşılaştı. Herhangi bir iPhone modeli satın almak isteyen kullanıcılar, Apple tarafından iki iPhone ile sınırlandırıldıklarını fark etti. Yani Apple, ikiden fazla aynı model iPhone alınmasına izin vermemeye başladı. Bu duruma bir örnek vermek gerekirse, iPhone 11 satın almak isteyen kullanıcılar artık ikiden fazla iPhone 11 satın alamıyor. Türkiye'deki kullanıcılar da buna dahil.