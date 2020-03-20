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Apple'dan iPhone alımlarına şok sınırlama! Sebebi koronavirüs mü?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.03.2020 12:17 | Son Güncelleme

Apple, iPhone satın alımlarına sınırlama getirdi. Türkiye dahil birçok ülkedeki Apple kullanıcıları bundan böyle iPhone satın alırken kısıtlanacak. Peki sebebi koronavirüs mü?

Apple'dan iPhone alımlarına şok sınırlama! Sebebi koronavirüs mü?

Apple koronavirüs için geçtiğimiz haftalarda bazı radikal kararlar aldı. Önce Çin'deki Apple Store mağazalarını kapatan, daha sonra Çin'deki hayatın normale dönmeye başlaması ile birlikte mağazalarını tekrar açan Apple, bu kez dünya çapındaki Apple Store mağazalarını kapatma kararı almıştı. Apple'ın resmi olarak duyurduğu önlemler bunlardı ancak işin bir de sızıntı kısmı vardı. Hafta boyu yapılan sızıntılarda Apple'ın Çin'deki fabrikaların üretimi durdurmasından dolayı elindeki iPhone stoğunu erittiği iddia edilmişti. Tüm bunların ışığında, iddiaları doğrulayabilecek ilk ipucu Apple tarafından geldi.

APPLE İPHONE SATIN ALIMLARINA KISITLAMA GETİRDİ

ABD ve Çin dahil olmak üzere birçok ülkedeki kullanıcılar, Apple'ın resmi internet mağazasına girdiklerinde ilginç bir durum ile karşılaştı. Herhangi bir iPhone modeli satın almak isteyen kullanıcılar, Apple tarafından iki iPhone ile sınırlandırıldıklarını fark etti. Yani Apple, ikiden fazla aynı model iPhone alınmasına izin vermemeye başladı. Bu duruma bir örnek vermek gerekirse, iPhone 11 satın almak isteyen kullanıcılar artık ikiden fazla iPhone 11 satın alamıyor. Türkiye'deki kullanıcılar da buna dahil.

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SADECE İPHONE İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Apple'ın iPhone kısıtlaması sadece iPhone 11 veya sadece iPhone için geçerli değil. Aynı kısıtlama iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi iPhone modellerinde olduğu gibi yeni tanıtılan 11 inçlik ve 12,9 inçlik iPad Pro modellerinde de yer alıyor. Apple'ın bu kısıtlamayı koronavirüs salgınından dolayı faaliyete geçirdiği düşünülüyor. Bu düşüncenin arkasında ise iki farklı teori var.

APPLE'IN İPHONE KISITLAMASININ NEDENİ NE?

İlk teoriye göre insanlar, beklenildiği üzere fırsatçılık yapabilir. Bu durumda insanlar iPhone stoklayabilir ve olabilecek herhangi bir olağanüstü durumda bu iPhone'ları fahiş fiyatlardan satabilir. İkinci teori ise çeşitli analistlerin haftalardır iddia ettiği gibi Apple'ın stoklarındaki iPhone sayısının kritik seviyede azalmış olması. Bu durumda Apple'ın, var olan stokları korumak adına kısıtlamaya gitmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

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