Apple'dan iPhone kullanıcılarına güzel haber: Face ID ile maske sorunu çözülüyor, ancak herkes için değil!

Maske kullanarak kendilerini yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak isteyen iPhone kullanıcıları, yüz tanıma ile iPhone kilidini açmaya olanak tanıyan Face ID özelliğinde sorun yaşamaya başlamıştı. Çünkü Face ID, maske ile yüzü tanıyamıyor, böylece iPhone kullanıcıları telefonlarının kilidini açamıyor, parola girmek zorunda kalabiliyorlardı. Apple bu sorunu bir nebze olsun hafifletmek adına, geçtiğimiz iOS güncellemelerinden birine, Apple Watch sahibi iPhone kullanıcılarının kullanabileceği "Kilidi Apple Watch ile Aç" özelliğini eklemişti. Bu sayede kullanıcılar bir yüz maskesi takarken, Apple Watch aracılığıyla iPhone'larını açabiliyorlardı. Ancak Apple Watch sahibi olmayanlar için efektif bir çözüm üretilememişti. Nitekim bu soruna karşı tüm kullanıcılara çözüm olabilecek bir özellik, iOS 15.4 beta sürümünde görüldü.

MASKE İLE FACE ID AÇMA ÖZELLİĞİ GELİYOR

Apple, iOS 15.4 beta sürümünü geliştiricilere sundu. Apple'ın bu sürüm ile birlikte Face ID'nin çalışma şeklini değiştiren yeni bir özellik eklediği tespit edildi. Buna göre, artık maske taktığınızda iPhone'un kilidinin açıklamasına izin veren "Use Face ID with a Mask" seçeneği var. Bu seçenek, göz çevresini tanıyarak çalışıyor.

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Çeşitli sitelerin paylaştığı kadarıyla, maske ile Face ID açma özelliğini kullanabilmek için "en azından şimdilik" bir iPhone 12'ye veya daha yeni bir iPhone'a sahip olmanız gerekiyor. Face ID aslında iPhone X'ten beri iPhone'larda var. Ancak bu seçenek, görünüşe bakılırsa iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max cihazlarında aktif olacak.

APPLE DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR

Bu şu anlama geliyor; iPhone 11 veya daha eski bir iPhone'unuz varsa, iOS 15.4 güncellemesi yaparken maske ile yüz kimliği açamayacaksınız. Tabii Apple bu konuda bazı değişiklikler yapabilir. Sonuçta iOS 15.4 hala beta aşamasında. Önümüzdeki sürümlerde Face ID'yi destekleyen eski iPhone modellerinin de kapsam içine alındığını görebiliriz.

iOS 15.4'TE EMOJİ DETAYI

Ayrıca, iOS'un 15.4 sürümü 37 yeni emojiye de ev sahipliği yapacak. Bu emojiler arasında eriyen yüz, selamlama, fasulye ve dudak ısırma bulunuyor.

