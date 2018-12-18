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Apple'dan iPhone'lar için Türkiye müjdesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.12.2018 11:48 | Son Güncelleme

iOS 12.1.2 kullanıma sunuldu. Peki yeni güncelleme ile hayatımızdaki değişiklikler ne olacak? iOS 12.1.2 güncellemesini hangi iPhone modelleri alabilecek? İşte yeni güncelleme alacak olan iPhone modelleri.

İştei iPhone kullanıcılarının yeni güncellemeler hakkında bilmesi gereken her şey...

iOS 12.1.2 kullanıma sunuldu

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın dağıtmaya başladığı iOS 12.1.2 güncellemesi, Türkiye'deki kullanıcıları yakından ilgilendiriyor.
Zira söz konusu güncelleme ile ülkemizde yeni iPhone modellerini satın alan kullanıcıların yaşadığı bağlantı sorunu gideriliyor.
Ayrıca yaklaşık 100 MB boyutundaki güncelleme ile eSIM bağlantısında yaşanan sorunlar çözüme kavuşturuluyor.
Peki iOS 12.1.2 güncellemesini hangi iPhone modelleri alabilecek?
İşte güncelleme alacak modellerin sıralı tam listesi...
iPhone SE
iPhone 5S
iPhone 5S Plus
iPhone 5S Plus
iPhone 6S Plus
iPhone 6
iPhone 6S Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XS Max
iPhone Xr
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iPhone güncelleme iOS 12.1.2

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