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Apple'dan iPhone sahiplerine güzel haber: iOS 15.4.1 çıktı! Pil sorununa çözüm geldi

01.04.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iOS 15.4.1 güncellemesini iPhone kullanıcıları için dün akşam saatlerinde indirmeye açtı. iOS 15.4.1 güncellemesi, iOS 15.4’e güncelledikten sonra pilin beklenenden daha çabuk bitmesi sorununu çözüyor. Eğer "iOS 15.4 sonrası pilim hızlı bitiyor" diyorsanız, iPhone'unuzu iOS 15.4.1'e güncellemeyi deneyebilirsiniz. İşte iOS 15.4.1 güncellemesinin tüm özellikleri...

Apple'dan iPhone sahiplerine güzel haber: iOS 15.4.1 çıktı! Pil sorununa çözüm geldi

iPhone için iOS güncellemeleri göndermeye devam eden Apple, son olarak iOS 15.4 güncellemesini kullanıma sunmuştu. iOS 15.4 güncellemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yakından alakalı, oldukça kullanışlı bir özellik getirmesiyle öne çıkmıştı. Çünkü bu güncelleme, maske ile Face ID özelliği sunmuştu. Böylece iPhone kullanıcılarının artık maske takarken de Face ID'yi kullanabilmesi sağlanmıştı. Ancak Apple, iOS 15.4 güncellemesi sonrası pilin hızlı tükendiğine dair bazı şikayetler almıştı. Nitekim teknoloji devi dün akşam saatlerinde iOS 15.4.1 güncellemesini yayınladı ve bu sorunu çözmek için önemli bir adım attı.

iOS 15.4.1 NELER GETİRİYOR?

Apple'ın sürüm notlarına göre iOS 15.4.1 güncellemesi, iOS 15.4'e güncelledikten sonra pilin beklenenden daha çabuk bitmesini çözüyor. Böylece Apple, iPhone kullanıcılarının "iOS 15.4 sonrası pilim çabuk bitiyor" şikayetinin sona ermesini amaçlıyor. Ayrıca güvenlik güncellemeleri de içeren bu güncelleme, aşağıdaki hata düzeltmelerini de içeriyor:

  • Braille aygıtlarının, metinlerde dolaşırken veya bir uyarı görüntülerken yanıt vermemeye başlaması
  • Made for iPhone işitme cihazlarının bazı üçüncü parti uygulamalarla bağlantılarının kesilmesi

iOS 15.4.1

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Öte yandan Apple bu güncellemeyi tüm kullanıcılara öneriyor. iPhone’unuzu güncellemek için ise Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izlemeniz yeterli.

iOS 15.4.1 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE MODELLERİ

  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (1. nesil)
  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPhone SE (3. nesil)
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
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