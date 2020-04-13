Apple'dan koronavirüs için ilk adım: AppleCoronavirus.com

Bazı dev şirketler, özel koronavirüs sayfaları oluşturarak insanlara virüse karşı tavsiyeler verip uyarılarda bulunuyorlar. Bu sayfalara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu anlamda kullanıcılara tavsiye veren şirketlerden biri de Apple. Fakat Apple sayfa açmak yerine bir site oluşturarak daha kapsamlı bir hizmet sunacak gibi.

APPLE YENİ ALAN ADI SATIN ALDI

Alan adı veritabanı gibi çalışan ve alan adının kime ait olduğunu gösteren WHOIS sitesine giren meraklılar, Apple'ın geçtiğimiz cuma günü yeni bir alan adı satın aldığını fark etti. Bu alan adı Apple adına CSC Corporate Domains tarafından satın alınmıştı ve ''AppleCoronavirus.com'' adını taşıyordu. Meraklılar bu bilgiyi hemen başkalarıyla paylaşmaya başladı.

YENİ BİR SİTE Mİ YOKSA GOOGLE İLE İŞ BİRLİĞİNİN BİR ÜRÜNÜ MÜ?

CSC Corporate Domains, büyük şirketler tarafından alan adı alan bir şirket. Bu yüzden alınan ''AppleCoronavirus.com'' alanının Apple adına alındığından şüphe yok. Birçok insan Apple'ın koronavirüse karşı yeni bir site açmak istediği için böyle bir alan adı aldığını söylerken, birçok insan da Google ile yapılan iş birliğini işaret ediyor.