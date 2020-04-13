Apple'dan koronavirüs için ilk adım: AppleCoronavirus.com

Bazı dev şirketler, özel koronavirüs sayfaları oluşturarak insanlara virüse karşı tavsiyeler verip uyarılarda bulunuyorlar. Bu sayfalara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu anlamda kullanıcılara tavsiye veren şirketlerden biri de Apple. Fakat Apple sayfa açmak yerine bir site oluşturarak daha kapsamlı bir hizmet sunacak gibi.
Alan adı veritabanı gibi çalışan ve alan adının kime ait olduğunu gösteren WHOIS sitesine giren meraklılar, Apple'ın geçtiğimiz cuma günü yeni bir alan adı satın aldığını fark etti. Bu alan adı Apple adına CSC Corporate Domains tarafından satın alınmıştı ve ''AppleCoronavirus.com'' adını taşıyordu. Meraklılar bu bilgiyi hemen başkalarıyla paylaşmaya başladı.
CSC Corporate Domains, büyük şirketler tarafından alan adı alan bir şirket. Bu yüzden alınan ''AppleCoronavirus.com'' alanının Apple adına alındığından şüphe yok. Birçok insan Apple'ın koronavirüse karşı yeni bir site açmak istediği için böyle bir alan adı aldığını söylerken, birçok insan da Google ile yapılan iş birliğini işaret ediyor.
Daha önce Apple ile Google'ın koronavirüse karşı güçlerini birleştirdiğini, bu anlamda iki şirketin de ortak uygulamalar geliştireceklerini duyurmuştuk. Her iki şirket, kamu uygulamaları ile uyumlu çalışacak ve koronavirüs hastaları ile temas eden kişileri uyaracak uygulamalar geliştirecek. Tüm bu gelişmelerin ışığında, biz de söz konusu alan adının bu proje ile alakalı olduğunu düşünmekteyiz.
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