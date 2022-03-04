Apple'dan maske hamlesi! Artık...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin alınan kısıtlama kararları yavaş ve tedbirli bir şekilde gevşetiliyor. Bloomberg'e göre teknoloji devi Apple da Kovid-19 vakaları azaldıkça ve yerel yönetimler kısıtlamaları gevşettikçe ABD'deki hem kurumsal hem de perakende çalışanları için maske zorunluluğunu esnetmeye başlayacak.

"ARTIK İSTEĞE BAĞLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Haberde, şirketin personeline kapalı alanda maske zorunluluğunun kaldırıldığı bölgelerdeki aşılı çalışanlar için maskelerin artık isteğe bağlı olduğunu söylediği ifade edildi. Belirli yerlerdeki perakende çalışanlarına da bugünden itibaren maskelerin isteğe bağlı olacağını söylediği aktarıldı.

HENÜZ BİR TARİHİ YOK

Apple’ın ofisleri tamamen yeniden açmayı ne zaman planladığı ise henüz belli değil. Ancak işler yolunda giderse Apple, çalışanların ofise dönmesi için de bir tarih belirleyebilir.

