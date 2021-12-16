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Apple'dan maske kararı

16.12.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, Apple Store'a gelen müşterilerin maske takmasını yeniden zorunlu kıldı. Bu karar, Apple’ın ülke çapında 100’den fazla mağazasında maske zorunluluğunu kısa süre önce kaldırmasının ardından geldi.

Apple'dan maske kararı

Apple, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Birçok toplulukta artan vakaların ortasında, artık tüm müşterilerimizin mağazalarımızı ziyaret ederken ekip üyelerimize maske takmalarını şart koşuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Ülkemizde maske takma zorunluluğu hiç kalkmamış olsa da bazı ülkelerde bu zorunluluk kaldırılmıştı. Apple ise şimdi yeniden maske zorunluluğu getiriyor.

OMICRON TEHDİDİ

Apple, “ABD genelinde Kovid-19 vaka sayılarındaki en son eğilimleri inceledikten sonra” kararını verdiğini söyledi. Yakın zamanda gelen omicron varyantı, pandeminin yönü hakkında yeni endişelere neden oluyor. CNBC’ye göre, Dünya Sağlık Örgütü Salı günü yaptığı açıklamada, yeni varyantın önceki herhangi bir Kovid-19 türünden daha hızlı yayıldığını söyledi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Omicron daha az şiddetli hastalığa neden olsa bile, çok sayıda vaka hazırlıksız sağlık sistemlerini bir kez daha sarsabilir” diye uyardı. Pandeminin öngörülemeyen doğası, Apple’ı durum geliştikçe perakende politikalarını sık sık değiştirmeye zorladı.

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Anahtar Kelimeler:
maske Apple
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