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  4. Apple'dan Microsoft'a sürpriz transfer! Mike Filippo, artık yazılım devinde

Apple'dan Microsoft'a sürpriz transfer! Mike Filippo, artık yazılım devinde

13.01.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılım devi Microsoft, Apple'ın eski çalışanını transfer ederek önemli bir atılım gerçekleştirdi. Şirket, daha önce Apple'da çalışan yarı iletken tasarımcısı Mike Filippo'yu bünyesine kattı.

Apple'dan Microsoft'a sürpriz transfer! Mike Filippo, artık yazılım devinde

Apple ve Microsoft arasında önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Yazılım devi Microsoft, iPhone ile tanınan teknoloji devi Apple'da çalışan deneyimli bir çip tasarımcısını ekibine aldı.

MIKE FILIPPO APPLE'DAN MICROSOFT'A GİTTİ

Bloomberg'in haberine göre; Microsoft, daha önce Apple'da çalışan yarı iletken tasarımcısı Mike Filippo'yu işe alarak bünyesine kattı.

Apple Microsoft

MICROSOFT İŞLEMCİ GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Microsoft'un Azure sunucuları için çipler geliştirmek istediği öne sürülürken, Filippo'nun da şirkette Azure sunucuları için işlemciler üzerinde çalışacağı söyleniyor. Microsoft şu an ise Intel ve AMD tabanlı sunucu işlemcileri kullanıyor.

LinkedIn hesabına göre Filippo, Apple'a 2019 yılında katılmıştı.

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JEFF WILCOX DA AYRILDI

Geçtiğimiz günlerde ise Apple'da Mac Sistem Mimarisi Direktörü olarak çalışan Jeff Wilcox, Apple'dan ayrılıp Intel'e geçtiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Microsoft
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