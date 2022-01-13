Apple'dan Microsoft'a sürpriz transfer! Mike Filippo, artık yazılım devinde

Apple ve Microsoft arasında önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Yazılım devi Microsoft, iPhone ile tanınan teknoloji devi Apple'da çalışan deneyimli bir çip tasarımcısını ekibine aldı.

MIKE FILIPPO APPLE'DAN MICROSOFT'A GİTTİ

Bloomberg'in haberine göre; Microsoft, daha önce Apple'da çalışan yarı iletken tasarımcısı Mike Filippo'yu işe alarak bünyesine kattı.

MICROSOFT İŞLEMCİ GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Microsoft'un Azure sunucuları için çipler geliştirmek istediği öne sürülürken, Filippo'nun da şirkette Azure sunucuları için işlemciler üzerinde çalışacağı söyleniyor. Microsoft şu an ise Intel ve AMD tabanlı sunucu işlemcileri kullanıyor.

LinkedIn hesabına göre Filippo, Apple'a 2019 yılında katılmıştı.

JEFF WILCOX DA AYRILDI

Geçtiğimiz günlerde ise Apple'da Mac Sistem Mimarisi Direktörü olarak çalışan Jeff Wilcox, Apple'dan ayrılıp Intel'e geçtiğini açıklamıştı.



