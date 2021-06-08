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Apple'dan otomobil hamlesi! İki şirketin adı verildi

08.06.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple elektrikli otomobil iddialarıyla gündemden düşmüyor. Yeni bir habere göre Apple, elektrikli otomobilinin pil tedariki konusunda CATL ve BYD isimli iki Çinli şirketle görüşmelerde bulunuyor.

Apple'dan otomobil hamlesi! İki şirketin adı verildi

Reuters'ın yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple'ın pil tedarikçileri için şartlarından birinin Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim tesisleri inşa etmesi olduğu söyleniyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ BU KONUDA İSTEKSİZ

Bununla birlikte, dünyanın en büyük otomobil pili üreticisi olan ve Tesla da dahil olmak üzere birçok büyük otomobil üreticisine tedarik sağlayan CATL'nin, Pekin ve Washington arasında devam eden siyasi gerilimler ve maliyetler nedeniyle ABD'de bir fabrika inşa etme konusunda "isteksiz" olduğu bildiriliyor.

Kaynaklara bakılırsa Apple, daha pahalı olan nikel ve kobalt yerine demir kullanan, bu yüzden üretimi daha ucuz olan lityum demir fosfat pillerin kullanılmasından yana.

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APPLE CAR NE ZAMAN GELECEK?

Apple, Apple Car olarak adlandırılacağı söylenen elektrikli otomobili için otomobil mühendisliğinin ve üretiminin tüm yönlerini yoğun bir şekilde araştırıyor gibi görünüyor, ancak Apple'ın araç projesinin ne şekilde olabileceği hala gizemini koruyor. Daha erken tarihler zaman zaman medyaya yansısa da Apple'ın elektrikli otomobilinin en erken 2025 yılında piyasaya çıkacağına inanılıyor.

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Apple
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