Apple'dan rekor: Hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı!

Apple, trilyon dolar değerinde bir şirket. Çünkü iPhone, iPad ve MacBook gibi ürünlerin arkasındaki dev isim, trilyon dolarlık değere ulaşan halka açık ilk firma oldu. Bu olay gerçekleştiğinde takvimler 2018'i gösteriyordu. Bır yılı aşan bir süre sonra Apple bu kez 2 trilyon dolar değere ulaşan halka açık ilk şirket olmayı başardı. Şimdi ise Apple'dan yeni bir rekor geldi.

APPLE'IN PİYASA DEĞERİ REKOR SEVİYEDE

Apple hisseleri, dün gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesine fırladı. 145,09 dolara ulaşan Apple hisseleri böylece yeni bir şirket rekorunun kırılmasını sağladı. Apple'ın piyasa değeri, 2,4 trilyon dolara ulaştı.

Şimdi ise Apple'ın önünde 27 Temmuz tarihi var. Zira şirket, 2021 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını bu tarihte açıklayacak.

Apple CEO'su Tim Cook 2019'da Apple'ın gelecekteki ürünleri hakkında oldukça iyimser konuşmuştu. Bu ürünlerin performansı, Apple'ın piyasa değerine de yansıyabilir.

