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Apple'dan sızıntılara karşı vücut kamerası önlemi!

29.06.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iPhone'lar da dahil olmak üzere sızıntılarla başa çıkabilmek için yeni bir yöntemi devreye soktuğu iddia edildi. Buna göre Apple, sızıntıları engelleyebilmek için bazı çalışanlarına vücut kamerası giydiriyor.

Apple'dan sızıntılara karşı vücut kamerası önlemi!

Apple ve Xiaomi gibi nice teknoloji şirketinin sızıntılarla bazı dertte. Firmalar, gizli kalmasını istedikleri ürünlerin Weibo'da veya Twitter'da paylaşılmasından pek hoşnut değiller. Bu yüzden çeşitli önlemler almak istiyorlar. Fakat iddialara göre Apple'ın aldığı yöntem fazlasıyla ilginç. Çünkü işin içinde polislerin kullandığına benzer bir vücut kamerası var.

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APPLE, SIZINTILARA VÜCUT KAMERASI İLE DUR DİYECEK

İddialara göre Apple, bazı çalışanlarına, polislerin kullandığına benzer vücut kameraları giydirmeye başladı. Şirketin sürekli yayılan sızıntılara dur demek ve donanım ticari sırlarının sızıntı yapanlardan uzak tutmak için böyle bir adım attığı söyleniyor.

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VÜCUT KAMERASINI TÜM ÇALIŞANLAR GİYMİYOR

Kaynakların iddiasına göre Apple süreci son birkaç haftadır sürdürüyor. Şirketin tüm çalışanlarının değil, yalnızca belirli çalışanlarının vücüt kamerası giydiği iddia ediliyor. Apple'dan ise konu hakkında resmi bir açıklama gelmediği için iddiaların doğru olup olmadığı bilinmiyor.

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Apple
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