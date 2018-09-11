Apple’dan şok karar! Ucuza iPhone yok!

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Apple 12 Eylül’de yeni iPhone modellerini tanıtacağı özel bir etkinlik düzenleyecek. Cupertino merkezli şirket bu etkinlikte 3 farklı iPhone modeli ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Bu modellerden birisi 5.8 inç OLED ekrana sahip, iPhone X’in devamı niteliğindeki iPhone Xs olacak. Çatı model ise 6.5 inçlik OLED ekran ile gelecek olan iPhone Xs Max olacak. Etkinliğin en çok merak edilen modeli ise 6.1 inçlik LCD ekranı ile uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülen iPhone 9 olacak.

Şimdiye kadar sızdırılan bilgilerde, iPhone Xs’in 999 dolar, iPhone Xs Max’ın 1049 dolar, iPhone 9’un ise 699 dolar civarında bir fiyattan satışa sunulacağına şahitlik etmiştik. Fakat ortaya çıkan son raporlar, iPhone 9 fiyatının beklentilerin hayli yukarısında olacağını gösteriyor.

Kısa süre önce Merrill Lynch analiz firmasından Wamsi Mohan, 6.1 inçlik modelin beklenenin aksine 699 dolar değil 799 dolar olacağını iddia etmişti. Geçtiğimiz gün WSJ’de Mohan’ın söylemlerini haklı çıkaracak bazı raporlar yayınlandı.