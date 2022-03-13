Apple'dan şok! Studio Display sonrası satışını durdurdu

Studio Display adını taşıyan yeni ekran modelini 8 Mart'ta düzenlenen "Peek Performance" etkinliğinde tanıtan Apple'ın adı, bu kez 27 inçlik LG UltraFine 5K ekran (monitör) için yaşanan şok gelişme ile gündemde.

APPLE, SATIŞTAN KALDIRDI

Apple'ın online mağazasında yapılan incelemelerde, LG UltraFine 5K ekranın artık online mağazada olmadığı görüldü.

Online mağazada şimdilik yalnızca 23,7 inç UltraFine 4K ekran listeleniyor. Onun fiyatı da 699 dolardan başlıyor.

Öte yandan, LG'nin kendi web sitesinde de UltraFine 5K monitör tükenmiş olarak listeleniyor.

Ekranın yakın zamanda yeniden stoklara girme ihtimalinin olup olmadığı ise bilinmiyor.

UltraFine 5K ekran 1.299 dolara alıcı bulabiliyordu.

ÖZELLİKLERİ NELERDİ?

UltraFine 5K monitörde, adından da anlayabileceğiniz üzere 500 nit parlaklığa sahip 5K ekran ve Mac'i şarj edebilen bir Thunderbolt 3 bağlantı noktası gibi özellikler bulunuyordu.

LG ve Apple, ekran üzerinde birlikte çalışarak macOS ile sıkı bir entegrasyon vaat etmişti.

