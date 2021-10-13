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Apple'dan sonra bir etkinlik de Samsung'dan!

13.10.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple 18 Ekim'de yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Apple'ın ardından Güney Koreli teknoloji devi Samsung da "Galaxy Unpacked Part 2" etkinliğini düzenleyeceğini açıkladı. Peki Samsung Galaxy Unpacked Part 2 etkinliği ne zaman düzenlenecek?

Apple'dan sonra bir etkinlik de Samsung'dan!

Apple ve Samsung arasında kıyasıya bir mücadele var. Özellikle akıllı telefon alanında her iki firma birbiriyle yarışıyor. Ancak bu iki şirket, önümüzdeki hafta daha fazla konuşulacak gibi. Çünkü iki firma da aynı hafta içerisinde etkinlik düzenleyecek.

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APPLE'DAN SONRA SAMSUNG ETKİNLİĞİ

Samsung, "Galaxy Unpacked Part 2" adında bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Şirket, söz konusu etkinliği 20 Ekim tarihinde düzenleyecek. Yani Apple'ın yeni MacBook Pro, Mac mini ve AirPods modellerinin tanıtılacağı söylenen 18 Ekim'deki "Unleashed" etkinliğinden sadece iki gün sonra.

PEKİ SAMSUNG NELER TANITACAK?

Galaxy Unpacked Part 2 etkinliğinde uzun zamandır görmeyi beklediğimiz bir cihazın artık ortaya çıkacağı öne sürülüyor. O cihaz, iptal edildiği dahi söylenen Samsung Galaxy S21 FE'den başkası değil. Ayrıca etkinlikte One UI 4.0'a dair bazı detayların da paylaşılması bekleniyor.

HUAWEI DE DÜZENLEYECEK

Ayrıca Çinli teknoloji şirketi Huawei de 21 Ekim'de Viyana'da bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte Huawei nova serisi ile tanışacağımız ise kesinleşti.

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Kısacası önümüzdeki hafta teknoloji gündemi oldukça yoğun olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Huawei Samsung
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