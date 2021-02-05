Apple'dan sonra Google da Android için anti-izleme özelliği geliştiriyor!

Apple iOS 14 ile birlikte önemli bir değişiklik yapacağını söylemişti. Bu değişiklik, uygulama geliştiricilerinin kullanıcıların etkinliklerini takip etmeye devam edebilmelerini, kullanıcıların iznine bağlıyordu. Gelirlerinin büyük bir kısmını reklamlardan elde eden Facebook ise bu değişikliğin küçük işletmeleri tehdit ettiğini iddia etmişti. Apple tarafı iOS 14.5 güncellemesi ile ''Uygulama İzleme Şeffaflığı'' adını verdiği özelliğini kullanıcılara sunmakta kararlı gibi görünüyor. Facebook ise daha şimdiden bazı iOS kullanıcılarına takip izni alabilmek için bildirim göndermeye başlamış durumda. Fakat son gelen bir habere göre, Facebook yakında sadece iOS kullanıcılarından değil Android kullanıcılarından da izin istemek zorunda kalabilir.

GOOGLE ANDROİD İÇİN YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATABİLİR

Bloomberg'in haberine göre, Google Android işletim sistemi için Apple'ın izinden giderek yeni bir anti-izleme özelliği için çalışıyor. Yani eğer bu özellik devreye girerse Apple'ın iOS kullanıcıları için tasarladığı gibi, Android kullanıcıları da hangi uygulamaya izin verip vermeyeceğini seçebilecek. Ancak iddialara göre Google, gizlilik seçeneği için bir esneklik sağlayacak.