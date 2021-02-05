HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'dan sonra Google da Android için anti-izleme özelliği geliştiriyor!

Apple'dan sonra Google da Android için anti-izleme özelliği geliştiriyor!

05.02.2021 16:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Apple'dan sonra Google da Android için anti-izleme özelliği geliştiriyor!

Apple ile Facebook arasında soğuk rüzgarlar estiren ''Uygulama İzleme Şeffaflığı'' özelliği Android dünyasına da gelebilir. Paylaşılan bilgilere göre Google da Apple'ın izinden giderek Android işletim sistemine yönelik bir ''anti-izleme'' özelliği için çalışıyor.

Apple iOS 14 ile birlikte önemli bir değişiklik yapacağını söylemişti. Bu değişiklik, uygulama geliştiricilerinin kullanıcıların etkinliklerini takip etmeye devam edebilmelerini, kullanıcıların iznine bağlıyordu. Gelirlerinin büyük bir kısmını reklamlardan elde eden Facebook ise bu değişikliğin küçük işletmeleri tehdit ettiğini iddia etmişti. Apple tarafı iOS 14.5 güncellemesi ile ''Uygulama İzleme Şeffaflığı'' adını verdiği özelliğini kullanıcılara sunmakta kararlı gibi görünüyor. Facebook ise daha şimdiden bazı iOS kullanıcılarına takip izni alabilmek için bildirim göndermeye başlamış durumda. Fakat son gelen bir habere göre, Facebook yakında sadece iOS kullanıcılarından değil Android kullanıcılarından da izin istemek zorunda kalabilir.

GOOGLE ANDROİD İÇİN YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATABİLİR

Bloomberg'in haberine göre, Google Android işletim sistemi için Apple'ın izinden giderek yeni bir anti-izleme özelliği için çalışıyor. Yani eğer bu özellik devreye girerse Apple'ın iOS kullanıcıları için tasarladığı gibi, Android kullanıcıları da hangi uygulamaya izin verip vermeyeceğini seçebilecek. Ancak iddialara göre Google, gizlilik seçeneği için bir esneklik sağlayacak.

Google Android

GOOGLE DENGEYİ KORUYACAK

Google ile Facebook'un bir anlamda büyük bir benzerliği var: O da hedeflenmiş reklamlar. Zira Google, Facebook gibi hedeflenmiş reklamlardan gelir elde eden bir şirket. Bu yüzden Google'ın, söz konusu özelliğinde kendi gelirini baltalamadan bir çözüm sunması bekleniyor. Böylece Google hem kendi gelirlerini koruyabilir hem de kullanıcıların gizlilik taleplerini karşılayabilir. Google'dan ise konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Elon Musk'ın çılgın projesi için açıklama geldi!Elon Musk'ın çılgın projesi için açıklama geldi!
Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

6.000 mAh pili var: Samsung Galaxy M12 tanıtıldı! İşte özellikleri

Güney Koreli firmadan iddialı model

Küresel çip sıkıntısı sizi nasıl etkileyecek?

Şirketler bulmakta zorlanıyor! Daha da pahalanabilir

SpaceX açıkladı: İşte uzaydan internet Starlink'in kullanıcı sayısı!

Elon Musk'ın çılgın projesi için açıklama geldi!

Kazakistan yapay zeka için 5 yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacak

Yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım yapacaklar

Şelale gibi ekranı var: Xiaomi dört kenarı kavisli konsept akıllı telefonunu duyurdu!

Çinli marka resmen duyurdu!

Clubhouse logosundaki adamın sırrı çözüldü!

Merak edilen soru yanıt buldu: Kim bu adam?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.