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Apple'dan sosyal mesafeyi bozmadan selfie çekmek isteyenlere yeni çözüm!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2020 11:28 | Son Güncelleme

Apple, koronavirüs döneminde selfie çekmek ama bir yandan da sosyal mesafeyi korumak isteyenler için yeni bir çözüm buldu. Apple, aldığı bir yazılım patenti ile fiziksel uzaklıkları yok edecek, insanları bir araya getirip selfie'ler çekmesine olanak sağlayacak. Peki Apple bunu nasıl yapacak?

Apple'dan sosyal mesafeyi bozmadan selfie çekmek isteyenlere yeni çözüm!

Koronavirüs salgını şüphesiz hepimizin hayatını derinden etkiledi ve değiştirdi. Bu değişimlerden en küçük detaylar bile nasibini aldı. Örneğin; bir araya gelip selfie çekmek bile artık eskisi kadar rastlanan bir durum olmaktan çıktı. Çünkü insanlar sosyal mesafeyi korumak istedikleri için yan yana gelmekten kaçınır hale geldi. Bu durum Apple'a bir yazılım için ilham olmuş durumda.

APPLE TOPLU SELFİE İÇİN PATENT ALDI

Apple, insanları bir araya getirip selfie çektirecek bir yazılımın patentini aldı. Apple'ın patentini aldığı grup selfie yazılımı, insanların uzakta olsalar bile selfie çekmelerine olanak sağlayacak. Yazılım ise tıpkı Zoom'da veya FaceTime'da toplantı yaparmış gibi çalışacak. Peki yazılım selfie çekimini nasıl gerçekleştirecek?

SELFİE DAVETİNİ KABUL EDEN ODAYA GELECEK

Paylaşılan bilgilere göre bir Apple kullanıcısı, kamera uygulamasından arkadaşına selfie'ye katılması için davet yollayacak. Daveti kabul eden kişi FaceTime toplantısına katılır gibi grup selfie çekimine katılacak. Davete katılanlar tek bir kare içerisinde yer alacak ve istedikleri gibi yerlerini değiştirebilecekler. Herkes nerede çıkacağını belirledikten sonra selfie çekimi yapılacak. Böylece mesafe tanımaksızın insanlar bir araya gelecek ve bu anı ölümsüzleştirebilecek.

Apple selfie patenti

İOS 14 İLE GELEBİLİR

Apple'ın aldığı patent, her ne kadar koronavirüs salgını ile çok bağlantılı gibi görünse de aslında bir alakası yok. Zira Apple grup selfie çözümü için ilk patent başvurusunu 2018 yılında yapmış. Tesadüfen de patent geçtiğimiz günlerde onaylanmış. Apple'ın bu teknolojiyi iOS 14 ile birlikte iPhone, iPad ve MacBook gibi cihazlarına eklemesi şaşırtıcı olmaz. Ancak söz konusu teknoloji için son karar tabi ki Apple'ın.

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