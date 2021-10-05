Apple'dan Steve Jobs'ın 10. ölüm yıldönümüne özel klip: Steve'i anıyoruz

Apple'ı Apple'ı yapan kişi olarak görülen Steve Jobs, sadece Apple'ın değil, teknoloji dünyasının da en önemli isimlerinden biri olarak görülmekte. Apple'ın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Jobs, ne yazık ki 5 Ekim 2011'de aramızdan ayrıldı. Apple ise her yıl olduğu gibi 10. yıldönümünde de Steve Jobs'ı unutmadı.

APPLE, STEVE JOBS İÇİN KLİP HAZIRLADI

Apple, internet sitesi üzerinden "Steve'i Anıyoruz" başlığını taşıyan özel bir klip paylaştı. Klipte fotoğrafların yanında, ünlü isim Apple'ın yönetimindeyken yaşanan bazı önemli anların kaydı yer alıyor. Klibin sonunda ise yine "Steve'i anıyoruz" yazısı çıkıyor.

JOBS AİLESİNDEN SÖZLER

Steve Jobs için paylaşılan klibin altında ise Jobs ailesinin sözleri bulunuyor. Sözlerin sonunda "Belleğimiz, kalbimizdekileri ifade etmekte yetersiz kalıyor. Onu çok ama çok özlüyoruz. Bir eş ve bir baba olarak bizimle olduğu için çok şanslıydık." ifadesi yer alıyor.

Steve Jobs, sağlık sorunları nedeniyle 25 Ağustos 2011’de görevini Tim Cook’a devretmişti. Tim Cook, halen Apple'da CEO'luk görevini sürdürüyor.

