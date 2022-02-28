Apple'dan sürpriz bir cihaz gelebilir! Herkes iPhone 14'ü konuşurken büyük gelişme

Teknoloji devi Apple, henüz katlanabilir bir cihaz üretmedi. Ancak bu hiçbir zaman üretmeyeceği anlamına gelmiyor. Sektördeki Huawei, Samsung ve Xiaomi gibi rakiplerinin aksine katlanabilir cihaz üretimi gerçekleştirmeyen Cupertinolu dev, yakında ilginç bir katlanabilir cihazla karşımıza çıkabilir.

APPLE OLASILIĞINI ARAŞTIRIYOR

Mark Gurman'a göre Apple, “iPad/MacBook hybrid” olarak tanımlanan 20 inçlik katlanabilir ekrana sahip bir cihaz üzerinde çalışıyor olabilir. Display Supply Chain Consultants'ın CEO'su ve analisti Ross Young'ın iddialarını destekleyen Gurman, Apple'ın gerçekten de, bu tür bir katlanır cihaz üretme olasılığını araştırdığını dile getirdi.

Ross Young, geçtiğimiz hafta Apple'ın büyük, katlanır ekranlı bir cihaz geliştirme konusunda planlarından bahsetmişti.

APPLE İMZALI KATLANABİLİR CİHAZ NASIL OLACAK, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gurman'a göre, Apple'ın 20 inçlik katlanabilir cihazı fiziksel bir klavye içermeyecek ve cihazda gezinmek ve yazı yazmak tamamen dokunmatik olarak gerçekleştirilecek.

Cihazın ne zaman çıkacağına gelirsek, bunun için tahminler 2026 yılını gösteriyor.

