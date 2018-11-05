Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!

App Store Türkiye'de satılan ürünlerin fiyatları dün akşamdan itibaren 4 katına çıkarıldı. Zamlar Apple kullanıcılarını şaşkına uğrattı. Hürriyet'in haberine göre, henüz uygulama içi satın almalara gelmemiş olan zam birkaç gün içinde bütün uygulamaları etkileyecek gibi görünüyor.
Şuan için Apple Music tarafında herhangi bir zam söz konusu değil. Bütün kullanıcıları etkileyecek olan bu zamlar ile birlikte Apple nasıl bir fiyatlandırma politikası izleyecek bilemiyoruz.
Apple, geçtiğimiz hafta iPhone, iPad, Macbook modellerinin fiyatlarını indirdi ancak uygulama fiyatlarına ciddi oranda zam uyguladı. Bugünlerde dolar kuru 5.5 civarında seyretse de App Store’daki yeni fiyatlandırmaya baktığımızda dolar kurunun 7.00 TL olarak baz alındığını görüyoruz.
App Store’daki eski ve yeni fiyatlar
0,59 TL > 1,99 TL
8,49 TL > 26,99 TL
29,99 TL > 49,99 TL
ABD fiyatları ve Türkiye’deki yeni fiyatlar
0.99 dolar > 6,99 TL
1,99 dolar > 12,99 TL
2.99 dolar > 19,99 TL
3.99 dolar > 26,99 TL
6.99 dolar > 49,99 TL
8.99 dolar > 59,99 TL
9,99 dolar > 69,99 TL
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