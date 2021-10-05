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Apple’dan ucuz iPhone! Yeni modelin görselleri sızdı…

05.10.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Apple, ucuz olarak piyasaya çıkardığı Special Edition (Özel Sürüm - SE) modelini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone SE 3 olacak yeni modelle ilgili görseller sızmaya başladı. iPhone SE 3’ün şimdiye kadar satılan en ucuz iPhone olacağı söyleniyor.

Apple’dan ucuz iPhone! Yeni modelin görselleri sızdı…

Apple'ın her sene piyasaya çıkardığı iPhone’lar, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından talep görüyor.

Ancak iPhone telefonlar her bütçeye uygun değil. Apple, Special Edition (SE) adı altında ucuz bir iPhone'u daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İlk başta iPhone 5 kasasıyla gelen iPhone SE'nin ikinci versiyonu 2020’de piyasaya sürülmüştü. Yeni iPhone SE 3'ten sızıntılar geldi.

Apple’dan ucuz iPhone! Yeni modelin görselleri sızdı…

MODİFİYE EDİLMİŞ IPHONE 8

Twitter'da yaptığı başarılı adından söz ettiren Majin Bu, yeni iPhone SE'ye dair fotoğrafları yayınladı. Yeni görüntülere göre; iPhone SE 3'ün bir önceki özel versiyondan çok bir farkı yok. Sızıntıyı yapan Bu da telefonu modifiye edilmiş bir iPhone 8 olarak tanımladı.

Apple’dan ucuz iPhone! Yeni modelin görselleri sızdı…

İPHONE SE 3 ÖZELLİKLERİ

Akıllı telefonda 12 MP + 12 MP'lik arka kamera kullanılacak. iPhone SE 3 cep telefonunda bunların dışında 12 MP'lik bir ön kamera da bulunacak. Şimdiye kadar satılan en ucuz iPhone olacağı ileri sürülen telefonun 2022 yılının bahar aylarında raflarda yerini alması bekleniyor.

Apple’dan ucuz iPhone! Yeni modelin görselleri sızdı…

Ekran ile ilgili de farklı iddialar ortaya atılıyor. Kimine göre; Apple, yeni iPhone SE 3'te IPS LCD ekran kullanacak, kimine göre de OLED. Ekran boyutu için de 5.5 inç ve 6.1 inç arasında değişen sızıntılar mevcut. 5G destekli olması beklenen telefonda iPhone 12'deki A14 biyonik çipsetinin kullanılacağı tahmin ediliyor.

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Apple
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