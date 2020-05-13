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Apple'dan yeni koronavirüs planı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.05.2020 15:28 | Son Güncelleme

Apple koronavirüs önlemleri kapsamında bazı mağaza ve uygulamalarını kapattı. Fakat iddialara göre, Apple çalışanlarına çok yakın bir zamanda çağrı yapacak.

Apple'dan yeni koronavirüs planı!

Apple koronavirüs ile mücadelede kendi önlemlerini uygulayan bir isim. Salgının Çin'de etkin olduğu süreçte ülkedeki tüm Apple Store mağazalarını kapatan Apple, salgının bir pandemi haline gelmesiyle dünya çapındaki tüm mağazalarını kapattı. Bu durumdan Apple'ın ofisleri de nasibini aldı ve ofislerdeki çalışanlar ikinci bir duyuruya kadar evlerine gönderildi. Fakat koronavirüs vakalarının dünya çapında bir azalış trendine girmesi, herkesi olduğu kadar Apple'ı da mutlu etti. İddialara göre şirket normale dönüş planlarını bile hazırladı.

APPLE ÇALIŞANLARINI OFİSE ÇAĞIRACAK

Bloomberg'in haberleştirdiği iddialara göre Apple, ofislerini açmaya hazırlanıyor. Bunun için çalışanlarını ofislere çağırmaya hazırlanan Apple, kademeli normalleşme sürecine uyacak. Önce evden çalışma imkanı bulunmayan donanım geliştirme ekibini ofise çağıracak olan şirket, Temmuz ayında ise ofislerinin kapısını tüm çalışanlarına açacak. Açılacak ilk ofis ise oldukça anlamlı.

Apple Park

APPLE'IN UZAY GEMİSİ OFİSİ PLANIN İLK AŞAMASINDA

Apple'ın koronavirüs planı kapsamında açılacak ilk ofis, Apple'ın dev bir uzay gemisine benzeyen Apple Park olacak. Şirketten konu hakkında bir açıklama henüz gelmedi.

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