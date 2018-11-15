Apple geçtiğimiz günlerde MacBook Pro ve iMac Pro bilgisayarların tamiri için bazı kısıtlamalar getirmişti. Buna göre firma Apple, bu bilgisayarların tamirinde Service Toolkit 2 yazılımının kullanılacağını ve bu olmazsa bilgisayarın çalışmayacağını açıklamıştı. Sadece Apple yetkili servislerinde bulunan bu yazılım yüzünden farklı bir yerde MacBook Pro ve iMac Pro tamirinin yapılması imkansız hale gelmişti.

Apple'dan yeni MacBook tamirine engel!

Firma şimdi bu sınırlamayı bir adım daha öteye taşıyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan 2018 model MacBook Pro modellerinde bulunan T2 güvenlik çipinin (ki asıl amacı bilgisayarı daha güvenli hale getirmek) bilgisayarın yetkisiz tamirini engellediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili iddiaları kabul eden Apple, üçüncü taraf servislerin tamir işlemi yapmasını yazılımsal olarak engelliyor. Bu da Service Toolkit 2 yazılımına gerek kalmadan da bu engelin hayata geçirileceği anlamına geliyor.

Aslında bu kullanıcı için önemli bir kısıtlama. Çünkü Apple'ın resmi servislerinin pahalı olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Servislerde 50 dolarlık bir tamir ücreti için 300-400 ve hatta 500 dolar gibi rakamlar istendiği de yaşanan olaylarla kanıtlanan bir durum. Cihazlarını yavaşlattığı için İtalya'da 10 milyar euro cezaya çarptırılan Apple, şimdi de cihazlarının başka servislerin tarafından tamirini de engelliyor. Bakalım Avrupa Birliği ülkeleri bu konuda ne gibi adımlar atacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yetkisiz tamircilerin Apple bilgisayarları tamir etmesinin engellemesi normal mi? Görüşlerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

