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Apple'dan yeni nesil AirPods modelleri geliyor!

28.05.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji yazarı Mark Gurman'a göre Apple, bu yıl üçüncü nesil AirPods kablosuz kulaklık modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yazarın dediklerine bakılırsa Apple'ın AirPods Pro 2 için de planları var.

Apple'dan yeni nesil AirPods modelleri geliyor!

Apple AirPods ailesine son olarak kulak üstü kablosuz kulaklığı AirPods Max'i ekledi. Ailenin daha küçük üyeleri AirPods ve AirPods Pro ise uzun bir süredir güncellenmedi. Yakın bir zamana kadar Apple'ın AirPods 3'ü tanıtacağına dair söylentiler vardı. Teknoloji yazarı Mark Gurman ise üçüncü nesil AirPods kablosuz kulaklıklar hakkında yeni bilgiler paylaştı.

APPLE, AIRPODS 3 İÇİN HAZIRLANIYOR

Gurman, önceki sızıntılara ve söylentilere paralel olarak, Apple'ın AirPods 3'ü bu yılın sonlarında piyasaya sürmeye hazırladığını açıkladı. Yeni kulaklıklar, söylenenlere bakılırsa yeni bir kasa ile gelecek ve "AirPods Pro" tasarımına benzeyecek şekilde daha kısa kulaklık saplarına sahip olacak.

AIRPODS PRO DA GÜNCELLENECEK

AirPods Pro hakkında da bazı bilgiler veren teknoloji yazarı, ikinci nesil AirPods Pro'nun güncellenmiş hareket sensörlerine sahip olacağını ve fitness takibine odaklanacağını söyledi. Gurman'a göre Apple AirPods Pro 2'yi 2022'de görücüye çıkartacak.

AirPods Pro

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AirPods Pro'nun tamamen sapsız bir tasarım ile gelmesi bekleniyor. AirPods Pro'nun sapsız tasarımı konusunda bizlere fikir verebilecek Beats Studio Buds'ın ise önümüzdeki ay piyasaya sürüleceği söyleniyor. Bu yüzden Beats Studio Buds'ı yakından incelemek gerekebilir. Ayrıca, Apple'ın şu anda AirPods Max kulak üstü kulaklıkların ikinci nesli üzerinde çalışmadığı bildiriliyor. Ancak bu model gelecekte yeni renk seçenekleri alabilir.

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