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Apple Dark Sky'ın fişini çekiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.07.2020 16:29 | Son Güncelleme

Apple'ın bünyesine geçen hava durumu uygulaması Dark Sky, Android'e veda ediyor. Dark Sky, Google Play Store üzerinden yakında kaldırılacak. Bunun için ise Apple'ın kafasında oluşturduğu bir tarih var.

Apple Dark Sky'ın fişini çekiyor!

Dark Sky'ı hatırlayan vardır. Hatırlamayan varsa da biz hatırlatalım. Dark Sky, AccuWeather ve Yahoo Hava Durumu gibi çalışan bir hava durumu uygulaması. Onu özel kılan ise Apple tarafından satın alınmış olması. Apple'ın açıklanmayan bir ücret ile bünyesine kattığı Dark Sky'ın, satın alım sonucu Android kullanıcılarına veda edebilme ihtimali akıllara gelmişti. İhtimallerin bazen doğru çıkmak gibi bir huyu bir vardır derler ve bu ihtimal Dark Sky'ın internet sitesinden yaptığı açıklama ile doğru çıktı.

APPLE DARK SKY'I ANDROİD'TEN KALDIRIYOR

Dark Sky, resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre Android platformundan çekilme kararı aldı. Resmi internet sitesini kapatacağı belirten Dark Sky, 1 Ağustos'tan itibaren uygulamanın Android kullanıcıları tarafından kullanılamayacağını da söyledi. Yani uygulama, tamamen Apple tarafına çalışacak. 2 haftalık ücretsiz kullanılabilen Dark Sky, ücretli sürüme geçen Android kullanıcılarının parasını da iade edecek. Dark Sky'ın açıklamaları her ne kadar kullanıcıları mağdur etmemek üzerine olsa da atılan adımlar Android kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Dark Sky-2

TEPKİLERİNİ PUANLAMADA VERDİLER

Dark Sky Android sürümünü kullananlar, tepkisini Google Play Store üzerinden gösterdi. Dark Sky uygulamasını Google Play Store üzerinde aratan kişiler, Dark Sky'ın puanını 1,7'ye kadar düşürdü. Apple ise Google Play Store'un arama sisteminde Dark Sky'ı kaldırarak bir nevi tepkilere karşı önlem aldı.

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