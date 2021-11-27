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Apple, dijital kimlik kartları güncellemesini erteledi

27.11.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, kimliğinizi şirketin Cüzdan uygulamasında saklamanıza izin verecek bir özelliğin yayınlanmasını erteledi. Apple söz konusu özelliği daha önce 2021’in sonlarında piyasaya sürmeyi planlıyordu.

Apple, dijital kimlik kartları güncellemesini erteledi

Şirket bu özelliği ilk olarak WWDC 2021’de duyurdu. O sırada şirket, aracınızın ehliyetini veya kimlik kartınızı tıpkı bir kredi veya banka kartı gibi AppleCüzdan‘a eklemenize izin vereceğini söyledi. Özelliği destekleyecek ilk konumlar arasında, bazı ABD havaalanlarında seçilen Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) kontrol noktaları yer alacak.

Bu konumlarda kimliğinizi sunmak için iPhoneveya Apple Watch’unuzu kullanma seçeneğiniz olacak. Bunu, cihazınıza bir kimlik okuyucuya dokunarak yapacaksınız ve iPhone’unuzu veya AppleWatch’unuzu bir çalışana teslim etmenize gerek kalmayacak.

Eylül ayında şirket, piyasaya sürüldüğünde sekiz eyaletin özelliği destekleyeceğini duyurdu: ilk olarak Arizona ve Georgia, ardından Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma ve Utah bölgelerinde özellik kullanılabilir olacak. Şirket, bu bölgeler hariç diğer yerlere daha sonra destek sunacağını söyledi.

2022’nin başlarında, Apple, özellik için belirli bir çıkış tarihi paylaşmadı. Açık olan şey, iOS 15.2 ile gelmeyeceği. Bu güncelleme şu anda beta testinde ve dijital kimliklerin saklanması için destek içermiyor. Özellik belirli bölgelerde problemsiz bir şekilde çalıştığında global anlamda bir sürümle sunulacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
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