Apple dizüstü bilgisayarlarında bambaşka bir tasarıma geçecek

Ayrıca, Mac mini de yakında büyük bir yenileme alacak gibi görünüyor. MacRumors, Bloomberg’in güvenilir kaynağı Mark Gurman’ın raporlarını doğruladı. Raporlara göre içinde “M1X” çipi bulunan yeniden tasarlanmış bir Mac mini’nin “önümüzdeki birkaç ay içinde” gelmesi bekleniyor. M1X henüz duyurulmadı, ancak Apple’ın şu anda sunduğu M1’den daha iyi performans gösterebilecek bir çipe sahip olması bekleniyor.

Yeni dahili bileşenlere ek olarak, Apple’ın Mac mini’yi yeniden tasarlaması ve küçük masaüstü bilgisayara daha fazla bağlantı noktası eklemesi bekleniyor. Bu Mac mini, uzman kullanıcıları memnun edecek. Muhtemelen Apple’ın sunduğu mevcut modellerden daha pahalıya mal olacak, bu nedenle şirketin M1 modelini daha basit ve uygun fiyatlı bir seçenek olarak tutması muhtemel görünüyor.

Mac mini’ye ek olarak, Apple’ın bu sonbaharda tamamen yeniden tasarlanmış ve aynı zamanda daha güçlü M1X çipine sahip MacBook Pro modellerini tanıtması bekleniyor.

Uzman analist 5 altcoin önerdi!

