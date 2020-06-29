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Apple Dosyalar uygulaması iOS 14 güncellemesi ile sunulacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.06.2020 12:50 | Son Güncelleme

Apple, WWDC 2020 etkinliği sırasında iOS 14 ve iPadOS 14 ile Apple Dosyalar uygulamasındaki yenilikler hakkında pek bir şey söylemedi. Belki de çok fazla şey değişmediği için böyle bir hamle yapılmış olabilir.

Apple Dosyalar uygulaması iOS 14 güncellemesi ile sunulacak

Ancak dosya yönetimi hakkında konuşurken iPhone ve iPad’i Mac’e bir adım daha yaklaştıran önemli yeni bir özelliğin eklendiği ortaya çıktı.

İPHONE VE İPAD'LER SÜRÜCÜLERE ERİŞECEK

iPhone ve iPad işletim sisteminde bir sonraki büyük güncellemeyle, kullanıcılar Dosyalar uygulaması aracılığıyla şifreli sürücülere erişebilecekler. Apple süreci basit ve sezgisel hale getirdi. Bu yüzden iOS’te şifreli bir sürücü kullanmanın karmaşık bir yanı yok. Tek yapmanız gereken sürücüyü USB-C veya Lightning konektörü aracılığıyla iPhone veya iPad’inize takmak ve ardından Dosyalar uygulamasını açmak olacak.

Şifreli sürücü yeniden tasarlanan kenar çubuğunda görünecek. Seçtikten sonra, sistem sizden daha önce ayarladığınız sürücünün şifresini soracaktır. Sadece şifreyi girin, Kilidi aç’a dokunun ve o diskteki tüm dosyalarınıza erişmeye hazırsınız.

BİR DE DEZAVANTAJI VAR

Bu özelliğin bir de dezavantajı bulunuyor. Dezavantajı ise iOS 14 ve iPadOS 14’ün yalnızca APFS formatıyla şifrelenmiş sürücüleri tanıyabilmesi. Eğer Mac kullanıcısıysanız, macOS ile önceden yüklenmiş olarak gelen Disk Yardımcı Programı uygulamasını kullanarak diskinizi doğru şekilde şifreleyebilirsiniz.

Şimdilik Beta aşamasında olan iOS 14 ve iPadOS 14 güncellemelerinin nihai sürümleri Eylül ayında yayınlanacak. Eylül ayından sonra APFS formatına sahip HDD’lerinizi iPhone ve iPad’lerinize bağlayabileceksiniz.

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