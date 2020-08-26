Apple durmuyor: Şimdi de Spaces'i satın aldı!

Apple yaptığı satın alma anlaşmaları ile sık sık gündeme geliyor. Hatta geçenlerde firmanın bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce İsrailli bir teknoloji girişimi olan Camerai'yi satın aldığı ortaya çıkmıştı. Bu haberin ardından Apple yeni bir şirketi daha bünyesine kattı. Apple'ın bu kez sahip olduğu şirketin ismi: Spaces.

SPACES ARTIK APPLE'IN

Apple, sanal gerçeklik firması Spaces'i satın aldı. Eski Dreamworks çalışanları tarafından kurulan Spaces, kullanıcılarına animasyonlu avatarlar sunarak sanal gerçeklik ortamında video konferansı yapmalarını sağlıyor. Bir nevi ünlü dizi Black Mirror'ın bir bölümünde rastladığımız teknolojiyi gerçeğe dönüştürüyor. Apple'ın Spaces'i satın almasının tam nedeni bilinmese de tahminler var.

ODAK NOKTASI APPLE GLASS

Apple Glass Apple'ın önümüzdeki bir yıl içerisinde üretmesine kesin gözüyle bakılan ürünü. Apple akıllı gözlüğüyle birlikte sanal gerçekliği, gerçekliğe taşımak istiyor. Bunun için de Apple'ın Spaces'in sanal gerçeklik alanındaki tecrübelerinden faydalanacağı yorumları yapılıyor. Spaces ile Apple arasındaki anlaşmanın maddi detayları ise bilinmiyor. Yani Apple, Spaces için ne kadarlık bir ödeme yaptı henüz belli değil. Üstelik iki firmadan da bir açıklama yapılmadı.

