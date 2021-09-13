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Apple duygusal bağlarını arttırma peşinde

13.09.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük teknoloji devleri içerisinde yer alan Apple duygusal bağlarını güçlendirmeye önem veriyor. Aslına bakacak olursak şirket için bir ekosistem yaratmak en önemli konuydu.

Apple duygusal bağlarını arttırma peşinde

Bu ekosistem sayesinde kullanıcılar bir defa Apple kullandıktan sonra sürekli olarak onu kullanmaya devam etmek istiyor.

Durumun farkında olan Apple çok daha derin duygusal bağlar kurmak istiyor. Böylece müşterileri ile daha yakın olmayı amaçlıyor. Genel olarak değerlendirildiğinde şirket bunu en iyi başaran firma olarak görülüyor.

ABD’li teknoloji devi özellikle pandemi döneminde duygusal bağlarını çok daha fazla güçlendirdi. Hatta bazıları Apple ürünleri olmadan yaşayamayacağını bile söyledi. Üstelik şirket bunu cinsiyet ve yaş grubu fark etmeden başardı. Yani sadece gençler Apple fanboyu değil.

Yapılan araştırmalarda 18 ile 34 yaş arasındaki kullanıcıların çok ciddi bir bölümü Apple için bir numara ifadelerini kullandı. Onlara göre şirketin cihazlarını kullandıklarında mutlu olmamak mümkün değil. İşin aslına bakacak olursak herkes için bu rapor sonuçları sürpriz oldu. Apple hayranlığı olan birçok kişi olsa bile kimse durumun bu kadar olduğunu tahmin etmiyordu.

Apple duygusal bağlarını güçlendirdi ancak sonuçlar sadece Apple için böyle gelmedi. Samsung ve YouTube gibi platformlar en çok bağ kurulanlar içerisinde yer alıyor. Özellikle pandemi döneminin yarattığı belirsizlik nedeniyle şirketler ile bağ kurma oranı büyük oranda güçlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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