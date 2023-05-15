Apple duyurdu: iPhone 14'ün o özelliğiyle ilgili yeni gelişme! Artık...

iPhone 14 modellerinin tümünde kullanılabilen uydu ile Acil SOS özelliği, kullanıcıların hücresel ve Wi-Fi kapsama alanı olmadığında uydu aracılığıyla acil durum servislerine kısa mesaj göndermelerini sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar, Bul uygulamasını açıp uydu aracılığıyla konumlarını paylaşabiliyorlar. Fakat bu özellik ile ilgili yeni bir gelişmeyi, Apple bizzat duyurdu.

İKİ YENİ ÜLKE KATILDI

Apple'ın duyurusuna göre, Avusturya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilen uydu ile Acil SOS özelliği Avustralya ve Yeni Zelanda'da da kullanıma sunuldu.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da iPhone 14 kullanıcıları artık hücresel ağın ve Wi-Fi'nin kapsama alanı olmadığında acil durum hizmetlerine bağlanabilecek.

