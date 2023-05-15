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Apple duyurdu: iPhone 14'ün o özelliğiyle ilgili yeni gelişme! Artık...

15.05.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone 14 modelleri ile birlikte kullanıcıların hücresel ağın ve Wi-Fi'nin kapsama alanı dışındayken uydu aracılığıyla acil durum servislerine kısa mesaj göndermelerini sağlayan uydu ile Acil SOS özelliğini de tanıtmıştı. Teknoloji devi, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi birçok ülkede kullanılabilen iPhone 14'ün uydu ile Acil SOS özelliğiyle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Apple duyurdu: iPhone 14'ün o özelliğiyle ilgili yeni gelişme! Artık...

iPhone 14 modellerinin tümünde kullanılabilen uydu ile Acil SOS özelliği, kullanıcıların hücresel ve Wi-Fi kapsama alanı olmadığında uydu aracılığıyla acil durum servislerine kısa mesaj göndermelerini sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar, Bul uygulamasını açıp uydu aracılığıyla konumlarını paylaşabiliyorlar. Fakat bu özellik ile ilgili yeni bir gelişmeyi, Apple bizzat duyurdu.

İKİ YENİ ÜLKE KATILDI

Apple'ın duyurusuna göre, Avusturya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilen uydu ile Acil SOS özelliği Avustralya ve Yeni Zelanda'da da kullanıma sunuldu.

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Avustralya ve Yeni Zelanda'da iPhone 14 kullanıcıları artık hücresel ağın ve Wi-Fi'nin kapsama alanı olmadığında acil durum hizmetlerine bağlanabilecek.

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