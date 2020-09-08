Apple duyuru yapmadı, #AppleEvent gündem oldu!

Ünlü Apple analisti Jon Prosser bu kez yanıldı. Apple'ın bugün saat 16:00'da bir basın duyurusu yapacağını, Apple Watch Series 6 ve yeni iPad Air'i tanıtacağını söyleyen Jon Prosser, beklentileri yükseltti. Fakat saatler 16:00'ı gösterdiğinde Apple'dan herhangi bir paylaşım gelmedi. Tam 'her şey bitti, Apple bugünü boş geçti' denilirken, Twitter'da ilginç bir durum yaşandı.

APPLE EVENT ETİKETİ ORTAYA ÇIKTI

AppleEvent etiketi bir anda Twitter'da gündem oldu. Twitter'ın özel bir #AppleEvent etiketini kullanıma açtığını gören Twitter kullanıcıları etiketi kullanarak tweet'ler atmaya başladı. Mavi Apple logosu yer alan AppleEvent hashtag'inde başka herhangi bir detay ise bulunmuyor. Fakat genelde Apple etkinliklerinden önce açılan bu etiket, Apple'ın bugünü boş geçmediğinin, aslında dolaylı yoldan bir duyuru yaptığının göstergesi olabilir.

İPHONE 12 LANSMANI YAKLAŞTI MI?

Bloomberg'ten Mark Gurman, Apple'ın bugünki duyurusunda iPhone 12 lansmanınına dair detaylar paylaşacağını söylemişti. Görünüşe göre Mark Gurman haklı çıktı. Zira, Jane Manchun Wong'un etiket tarayıcısına göre #AppleEvent etiketi 28 Eylül'e kadar kullanılabilir olacak. Bu da iPhone 12'nin 28 Eylül'de tanıtılacağının en büyük kanıtı sayılabilir. Fakat Apple'dan gelecek bir duyuruyu beklemek en doğrusu olacaktır.

