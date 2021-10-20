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Apple ekran altı kamera teknolojisine sıcak bakmıyor mu?

20.10.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok üretici ekran altı kamera teknolojisini akıllı telefonlarında kullanmaya başladı. Peki Apple neden bu teknolojiye yer vermiyor, şirket bu teknolojiye sıcak bakmıyor mu?

Apple ekran altı kamera teknolojisine sıcak bakmıyor mu?

Halihazırda ekran altı kamera teknolojisi gibi yeni teknolojileri kullanan birkaç üretici bulunuyor. Oppo ve ZTE daha önce satışa sundukları somut modellerde bu teknolojiyi kullanmıştı. Samsung ise Galaxy Z Fold 3 ilk ekran altı kamera özelliğine sahip telefonunu ortaya çıkardı.

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Xiaomi‘nin ekran altı kamera özelliğine sahip ilk telefonu olan Mi Mix 4 ise 10 Ağustos’ta tanıtılmış ve hayli ilgi çekmişti.

Bu teknoloji basit anlamda ekranın üzerine yerleştirilmiş olan OLED panellerin şeffaf bir görünüme bürünmesi ile çalışıyor. Fakat şimdiye kadar hiç bir üretici normal ekran tarafındaki piksel yoğunluğuna ulaşabilmiş değil.

Yani normal şartlarda kamera olan kısmı, çok dikkatli baktığınızda ayırt edebiliyorsunuz. Çünkü bu noktadaki piksel yoğunluğu, ekranın diğer noktalarına nazaran düşük oluyor. Belki gelecekte bu kısımdaki piksel yoğunluğu biraz daha arttırılabilir. Fakat mevcut şartlarda bu teknolojinin çok da verimli olmadığı inkar edilemez bir gerçek.

APPLE NEDEN SICAK BAKMIYOR?

Peki gelelim asıl sorumuza. Apple neden bu teknolojiye sıcak bakmıyor? Aslında cevabı yukarıda net bir şekilde belirttik. Şu anda bu teknoloji kusursuz olmaktan çok uzak. Apple ise muhtemelen daha tam kullanışlı hale gelmeyen bu teknolojiyi mevcut haliyle kullanıcılarına sunmak istemiyor. Ancak tüm bunların birer tahmin olduğunu belirtmekte fayda var.

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Apple
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