Apple Epic Games davası hala sürüyor

Apple ve Epic Games arasındaki davaya bakan Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Apple’ın müşterileri satın alma mekanizmalarına yönlendirmesi yönünde bir karar çıkarmıştı. Apple genellikle uygulama içi satın almalarda yüzde 30’luk bir kesinti yapar ve bu önlemler geliştiricilerin diğer ödeme sistemlerini kullanmasına izin verir. Ancak mahkeme kararına göre App Store kuralları değişecekti.

Şirket, bu tür değişiklikler için gerekli olan “mühendislik, ekonomi, işletme ve diğer sorunları çözmenin aylar alacağını” iddia ederek Ekim ayında bu kalıcı tedbire itirazda bulundu. Yargıç Gonzalez Rogers temyizi reddetti, ancak Apple onu Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesine götürdü. Ağustos 2020’de Epic, hem iOS hem de Android’deki Fortnite oyunu yüzünden birbirine düşmüştü. Söz konusu dava Mayıs ayında mahkemeye çıktı. Yargıç Gonzales Rogers neredeyse tüm konularda Apple’ın lehinde karar verdi. Diğer şeylerin yanı sıra, App Store’un antitröst kurallarını ihlal etmediğini belirledi. Epic, birkaç gün sonra karara itiraz etti.

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