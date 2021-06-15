Apple eski cihazları unutmadı: iOS 12.5.4 yayınlandı

Apple iOS güncellemeleriyle cihazlarına yeni özellikler eklerken, aynı zamanda güvenlik açıklarına karşı önlemler de alıyor. Son olarak iOS 14.6'yı yayınlayan, iOS 14.7 için hazırlanan ve iOS 15'i tanıtan şirket, eski cihazlarını da unutmuş değil. iOS 12.5.4 güncellemesi de bunun en büyük kanıtı.

iOS 12.5.4 İNDİRMEYE SUNULDU

iOS 12.5.4 güncellemesi, iPad Air, iPad mini 2 ve iPad mini 3'ün yanı sıra 6. nesil iPod touch, iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus için indirilebiliyor. Apple'a göre bu güncelleme önemli güvenlik güncellemeleri sağlıyor ve tüm kullanıcılar için öneriliyor.

YENİ ÖZELLİK YOK

iPhone 5s'e dahi gelen iOS 12.5.4 güncellemesi daha önce de söylediğimiz gibi yeni özellikler getirmiyor. Apple, iPad Air, iPad mini 2 ve iPad mini 3, 6. nesil iPod touch, iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'tan daha yeni cihazları için ise sonbaharda yayınlamak üzere iOS 15 güncellemesini hazırlıyor.

