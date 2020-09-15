Apple etkinliğinin yıldızı olacağı söylenen AirPods Studio yüzünü gösterdi!

AirPods Studio ismi aslında uzak olduğumuz bir isim değil. Zira, bundan aylar önce ortaya çıkan dedikodular Apple'ın Beats ile ortaklığından kablosuz kulak üstü kulaklık üreteceğini iddia etmişti. Daha sonra ise işler ciddileşmeye başladı ve ünlü Apple analistleri AirPods Studio adını ciddi ciddi dile getirdi. Onlar, Apple'ın bir gün AirPods Studio'yu kesinlikle üreteceği konusunda hemfikirlerdi. Nitekim, Apple'ın 15 Eylül (bugün) düzenleyeceği etkinlik ile birlikte AirPods Studio hakkındaki söylentiler ayyuka çıktı. Bu etkinlikte AirPods Studio'nun görücüye çıkması muhtemeldi. Bir Twitter kullanıcısı tarafından yapılan sızıntı ise ihtimalleri daha da artırdı.

APPLE'IN İLK KABLOSUZ KULAK ÜSTÜ KULAKLIĞI AİRPODS STUDİO SIZDIRILDI

Apple hakkında daha önce birçok sızıntı yapan L0vetodream, bu kez Apple'ın ilk kablosuz kulak üstü kulaklığı olacak AirPods Studio'nun fotoğrafını yayınladı. Apple etkinliğine saatler kala yayınlanan fotoğrafta beyaz ve sade tasarımlı bir kablosuz kulak üstü kulaklık yer alıyor. Fotoğraftan bu kulaklığın Apple'a ait olduğunu anlamak ise mümkün değil. Zira fotoğraftaki kulaklıkta hiçbir Apple ibaresi bulunmuyor. Fakat fotoğrafta bazı ipuçları var.