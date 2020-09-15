Apple etkinliğinin yıldızı olacağı söylenen AirPods Studio yüzünü gösterdi!

AirPods Studio ismi aslında uzak olduğumuz bir isim değil. Zira, bundan aylar önce ortaya çıkan dedikodular Apple'ın Beats ile ortaklığından kablosuz kulak üstü kulaklık üreteceğini iddia etmişti. Daha sonra ise işler ciddileşmeye başladı ve ünlü Apple analistleri AirPods Studio adını ciddi ciddi dile getirdi. Onlar, Apple'ın bir gün AirPods Studio'yu kesinlikle üreteceği konusunda hemfikirlerdi. Nitekim, Apple'ın 15 Eylül (bugün) düzenleyeceği etkinlik ile birlikte AirPods Studio hakkındaki söylentiler ayyuka çıktı. Bu etkinlikte AirPods Studio'nun görücüye çıkması muhtemeldi. Bir Twitter kullanıcısı tarafından yapılan sızıntı ise ihtimalleri daha da artırdı.
Apple hakkında daha önce birçok sızıntı yapan L0vetodream, bu kez Apple'ın ilk kablosuz kulak üstü kulaklığı olacak AirPods Studio'nun fotoğrafını yayınladı. Apple etkinliğine saatler kala yayınlanan fotoğrafta beyaz ve sade tasarımlı bir kablosuz kulak üstü kulaklık yer alıyor. Fotoğraftan bu kulaklığın Apple'a ait olduğunu anlamak ise mümkün değil. Zira fotoğraftaki kulaklıkta hiçbir Apple ibaresi bulunmuyor. Fakat fotoğrafta bazı ipuçları var.
???? pic.twitter.com/5qaahb8lyJ— 有没有搞措 (@L0vetodream) September 15, 2020
Kablosuz kulak üstü kulaklık AirPods Studio'a ait olduğu söylenen fotoğraf, bir Apple mağazasına çekilmiş gibi duruyor. Bu da fotoğrafın doğru olduğuna dair ihtimalleri artırıyor. AirPods Studio'dan beklentiler, AirPods Pro'dan daha iyi bir ses kalitesine sahip olması, H1 çipiyle gelmesi ve daha iyi bir aktif gürültü engelleme sistemi sunması yönünde. Son olarak tanıtılması muhtemel AirPods Studio'nun fiyatının 300 doların üzerinde olacağının konuşulduğunu da belirtelim.
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