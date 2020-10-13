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Apple Event: HomePod Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 20:15 | Son Güncelleme

Apple, Hi, Speed etkinliğinde ilk olarak HomePod Mini'yi tanıttı. Siri destekli akıllı hoparlör HomePod'un küçük versiyonu HomePod Mini, Apple S5 çipine sahip. İşte HomePod Mini fiyatı ve özellikleri...

Apple Event: HomePod Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Apple HomePod Mini akıllı hoparlörünü tanıtarak etkinliğe başladı. Apple'ın akıllı hoparlörü HomePod'un küçük versiyonu olan HomePod Mini, birçok yeniliğe ve birçok geliştirmeye ile birlikte geliyor.

Apple Event — October 13 6-26 screenshot

HOMEPOD MİNİ ÖZELLİKLERİ

HomePod Mini, Apple'ın S5 işlemcisine sahip. 360 derece ses desteği sunan Apple'ın yeni akıllı hoparlörü Siri desteğini de beklendiği üzere bünyesinde barındırıyor. Apple Music gibi müzik uygulamaları, HomePod Mini ile uyumlu çalışıyor.İki adet HomePod Mini istendiğinde stereo hoparlör olarak kullanılabiliyor. HomePod Mini'nin Siri'si her bir kişinin sesini ise algılayabiliyor. Böylece sesleri kişilere göre ayırt edebiliyor. Son olarak HomePod Mini'nin U1 çipine sahip olduğunu belirtelim.

Apple Event — October 13 7-31 screenshot

HOMEPOD MİNİ FİYATI

Telsiz özelliği sunan HomePod Mini, diğer HomePod Mini'ler ile haberleşmeyi de sağlıyor. Beyaz ve siyah renklere sahip olan HomePod Mini 99 dolardan 16 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak.

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