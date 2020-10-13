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Apple Event: iPhone 12 Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 20:56 | Son Güncelleme

Apple, iPhone 12'nin ardından iPhone 12 Mini'yi tanıttı. iPhone 12 Mini iPhone 8'den ise daha küçük boyutlara sahip. İşte iPhone 12 Mini fiyatı ve özellikleri.

Apple Event: iPhone 12 Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

iPhone 12 6,1 inçlik ekran ile geldi. Etkinlik öncesi en çok merak edilen iPhone modeli ise iPhone 12 Mini modeliydi. Nitekim iPhone 12'nin ardından Apple, iPhone 12 Mini'yi de görücüye çıkardı.

iPHONE 12 MİNİ ÖZELLİKLERİ

iPhone 12 Mini, iPhone 12 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. iPhone 12 Mini 5,4 inçlik bir ekran ile geliyor. Bu sayede telefon, Apple'ın uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone SE 2020'den ve iPhone 8'den daha küçük. IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası hem iPhone 12 Mini modelinde hem de iPhone 12 modelinde yer alıyor. 5G beklenildiği üzere iPhone 12 Mini'de de bulunuyor.

iPhone 12 Mini özellikleri

İPHONE 12 MİNİ FİYATI

Apple'ın en küçük iPhone 12 modeli iPhone 12 Mini, 699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. iPhone 12'de olduğu gibi, iPhone 12 Mini'nin kutusundan da şarj adaptörü ve EarPods kulaklık çıkmayacak.

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