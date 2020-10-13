Apple Event: iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max fiyatı ve özellikleri ile karşımıza çıktı. Hi, Speed sloganına sahip etkinliğini düzenleyen Apple, önce HomePod Mini akıllı hoparlörünü daha sonra ise iPhone 12 ve iPhone 12 Mini telefonlarını tanıttı. Bunun ardından Apple'ın premium akıllı telefonları iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max seyircilerin karşısına çıktı.
iPhone 12 Pro ile başlayalım. iPhone 12 Pro, 6,1 inç büyüklüğünde, 2778×1284 piksel çözünürlüğünde OLED, Super Retina XDR ekran ile geliyor. Bu ekranın altında iPhone 12'de olduğu gibi 5G destekli Apple A14 Bionic işlemcisi bulunuyor. Pro model, iPhone 12 modelleri gibi iPhone 4 vari köşeli bir tasarıma sahip. iPhone 12 Pro, kameralarıyla ve LiDAR tarayıcısı ile ise dikkatleri üzerine çekiyor.
iPhone 12 Pro'nun arkasındaki adacıkta üç arka kameraya ek olarak bir LiDAR tarayıcısı yer alıyor. Derinlik sensörü olarak kullanılabilen bu tarayıcı, özellikle artırılabilir gerçeklik (AR) konusunda iPhone 12 Pro modeline avantaj sağlayacak gibi görünüyor. iPhone 12 Pro'nun üç kamerası, sırasıyla 12 MP geniş açılı kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP 2,5x optik zoom yapabilen telefoto kamera olarak sıralanıyor. 4K çözünürlükte HDR video kaydı gerçekleştirebilen iPhone 12 Pro, Dolby Vision desteği de sunuyor ve böylece profesyonel kamera çekimine adım atıyor.
iPhone 11 Pro'da bulunan Deep Fusion teknolojisinin, iPhone 12 Pro’nun tüm kameralarında yer aldığını belirtelim. Ayrıca iPhone 12 Pro, kameralardaki titremelere karşı da artık daha etkili.
iPhone 12 Pro fiyatı 999 dolardan başlıyor. 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama alanıyla gelen iPhone 12 Pro'nun Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.
iPhone 12 ailesinin en büyük iPhone'u iPhone 12 Pro Max, 6,7 inç büyüklüğünde Super Retina XDR OLED bir ekrana sahip. Apple A14 Bionic işlemcisiyle gelen ve 5G desteğine sahip olan iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro gibi kameralarıyla öne çıkan bir telefon.
iPhone 12 Pro Max'te 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı kameraya ek olarak, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 5x optik zoom yapabilen telefoto kamera yer alıyor. 12 Pro'da bulunan LiDAR sensörü iPhone 12 Pro Max'te de kameraların yanındaki yerini koruyor ve derinlik ölçümü yapabiliyor. iPhone 12 Pro Max gelişmiş gece modu sunuyor. Apple ProRAW desteği de iPhone 12 Pro Max'in kamerasında mevcut.
iPhone 12 Pro Max fiyatı 1099 dolardan başlıyor. 128 GB / 256 GB / 512 GB dahili depolama alanıyla gelen iPhone 12 Pro Max, 16 Ekim'de yurt dışında ön siparişe açılıyor.
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