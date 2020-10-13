HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple Event: iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Apple Event: iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 21:39 | Son Güncelleme

Apple, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'i görücüye çıkardı. iPhone 12 ve iPhone 12 Mini'den sonra tanıtılan iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, LiDAR tarayıcı desteğiyle dikkat çekerken, kameralarıyla önemli gelişmeler sunuyor. İşte iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max özellikleri, fiyatı.

Apple Event: iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max fiyatı ve özellikleri ile karşımıza çıktı. Hi, Speed sloganına sahip etkinliğini düzenleyen Apple, önce HomePod Mini akıllı hoparlörünü daha sonra ise iPhone 12 ve iPhone 12 Mini telefonlarını tanıttı. Bunun ardından Apple'ın premium akıllı telefonları iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max seyircilerin karşısına çıktı.

İPHONE 12 PRO ÖZELLİKLERİ

iPhone 12 Pro ile başlayalım. iPhone 12 Pro, 6,1 inç büyüklüğünde, 2778×1284 piksel çözünürlüğünde OLED, Super Retina XDR ekran ile geliyor. Bu ekranın altında iPhone 12'de olduğu gibi 5G destekli Apple A14 Bionic işlemcisi bulunuyor. Pro model, iPhone 12 modelleri gibi iPhone 4 vari köşeli bir tasarıma sahip. iPhone 12 Pro, kameralarıyla ve LiDAR tarayıcısı ile ise dikkatleri üzerine çekiyor.

iPhone 12 Pro özellikleri

iPhone 12 Pro'nun arkasındaki adacıkta üç arka kameraya ek olarak bir LiDAR tarayıcısı yer alıyor. Derinlik sensörü olarak kullanılabilen bu tarayıcı, özellikle artırılabilir gerçeklik (AR) konusunda iPhone 12 Pro modeline avantaj sağlayacak gibi görünüyor. iPhone 12 Pro'nun üç kamerası, sırasıyla 12 MP geniş açılı kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP 2,5x optik zoom yapabilen telefoto kamera olarak sıralanıyor. 4K çözünürlükte HDR video kaydı gerçekleştirebilen iPhone 12 Pro, Dolby Vision desteği de sunuyor ve böylece profesyonel kamera çekimine adım atıyor.

iPhone 12 Pro kamera

iPhone 11 Pro'da bulunan Deep Fusion teknolojisinin, iPhone 12 Pro’nun tüm kameralarında yer aldığını belirtelim. Ayrıca iPhone 12 Pro, kameralardaki titremelere karşı da artık daha etkili.

İPHONE 12 PRO FİYATI

iPhone 12 Pro fiyatı 999 dolardan başlıyor. 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama alanıyla gelen iPhone 12 Pro'nun Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.

iPhone 12 Pro fiyatı

İPHONE 12 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

iPhone 12 ailesinin en büyük iPhone'u iPhone 12 Pro Max, 6,7 inç büyüklüğünde Super Retina XDR OLED bir ekrana sahip. Apple A14 Bionic işlemcisiyle gelen ve 5G desteğine sahip olan iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro gibi kameralarıyla öne çıkan bir telefon.

iPhone 12 Pro Max kamera

iPhone 12 Pro Max'te 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı kameraya ek olarak, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 5x optik zoom yapabilen telefoto kamera yer alıyor. 12 Pro'da bulunan LiDAR sensörü iPhone 12 Pro Max'te de kameraların yanındaki yerini koruyor ve derinlik ölçümü yapabiliyor. iPhone 12 Pro Max gelişmiş gece modu sunuyor. Apple ProRAW desteği de iPhone 12 Pro Max'in kamerasında mevcut.

İPHONE 12 PRO MAX FİYATI

iPhone 12 Pro Max fiyatı 1099 dolardan başlıyor. 128 GB / 256 GB / 512 GB dahili depolama alanıyla gelen iPhone 12 Pro Max, 16 Ekim'de yurt dışında ön siparişe açılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Apple Event: HomePod Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatıApple Event: HomePod Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
'Komünist Başkan' ifadeye çağrıldı
'Komünist Başkan' ifadeye çağrıldı
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kampları görüntülendi
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kampları görüntülendi
Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!
Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple Event: iPhone 12 Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Apple Event: iPhone 12 Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Apple Event: iPhone 12 tanıtıldı! İşte iPhone 12 fiyatı ve özellikleri
Apple Event: iPhone 12 tanıtıldı! İşte iPhone 12 fiyatı ve özellikleri
Apple Event: HomePod Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Apple Event: HomePod Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Evan Blass iPhone 12 modellerini sızdırdı, tüm modeller açığa çıktı!
Etkinlik öncesi iPhone 12' sızdırıldı, tüm modeller açığa çıktı!
Apple iPhone 12 etkinliği öncesi Apple Store'u satışa kapattı!
Apple iPhone 12 etkinliği öncesi Apple Store'u satışa kapattı!
Instagram kaybolan mesaj modunu açmak için yukarı kaydır... Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.