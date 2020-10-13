Apple Event: iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max fiyatı ve özellikleri ile karşımıza çıktı. Hi, Speed sloganına sahip etkinliğini düzenleyen Apple, önce HomePod Mini akıllı hoparlörünü daha sonra ise iPhone 12 ve iPhone 12 Mini telefonlarını tanıttı. Bunun ardından Apple'ın premium akıllı telefonları iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max seyircilerin karşısına çıktı.

İPHONE 12 PRO ÖZELLİKLERİ

iPhone 12 Pro ile başlayalım. iPhone 12 Pro, 6,1 inç büyüklüğünde, 2778×1284 piksel çözünürlüğünde OLED, Super Retina XDR ekran ile geliyor. Bu ekranın altında iPhone 12'de olduğu gibi 5G destekli Apple A14 Bionic işlemcisi bulunuyor. Pro model, iPhone 12 modelleri gibi iPhone 4 vari köşeli bir tasarıma sahip. iPhone 12 Pro, kameralarıyla ve LiDAR tarayıcısı ile ise dikkatleri üzerine çekiyor.

iPhone 12 Pro'nun arkasındaki adacıkta üç arka kameraya ek olarak bir LiDAR tarayıcısı yer alıyor. Derinlik sensörü olarak kullanılabilen bu tarayıcı, özellikle artırılabilir gerçeklik (AR) konusunda iPhone 12 Pro modeline avantaj sağlayacak gibi görünüyor. iPhone 12 Pro'nun üç kamerası, sırasıyla 12 MP geniş açılı kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP 2,5x optik zoom yapabilen telefoto kamera olarak sıralanıyor. 4K çözünürlükte HDR video kaydı gerçekleştirebilen iPhone 12 Pro, Dolby Vision desteği de sunuyor ve böylece profesyonel kamera çekimine adım atıyor.