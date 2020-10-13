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Apple Event: iPhone 12 tanıtıldı! İşte iPhone 12 fiyatı ve özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 20:43 | Son Güncelleme

Apple iPhone 12'yi resmen tanıttı. iPhone 4 vari köşeli bir tasarım ile gelen ve bu yılın ilk iPhone'u olan iPhone 12 Mini, ekran özellikleri ve geliştirilmiş kamerasıyla dikkat çekiyor. İşte iPhone 12'nin özellikleri ve fiyatı.

Apple Event: iPhone 12 tanıtıldı! İşte iPhone 12 fiyatı ve özellikleri

Apple iPhone 12 özellikleri ve fiyatı ile resmen karşımıza çıktı. Hi, Speed sloganına sahip bir etkinlik düzenleyen Apple, etkinlikte bu yılın ilk iPhone modeli iPhone 12'yi tanıttı. İsterseniz sizleri de çok bekletmeden iPhone 12'nin özelliklerine geçelim.

Apple Event — October 13 23-50 screenshot

İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

iPhone 12'de 6,1 inçlik Super Retina XDR OLED bir ekran var. iPhone 12, iPhone 11'den yüzde 11 daha ince boyutlara sahip. Ekran Ceramic Sheld adı verilen özel bir kaplama ile geliyor bu sayede daha dayanıklı bir ekran sunuluyor. 5G desteği beklenildiği üzere iPhone 12 modelinde bulunuyor. Fakat iPhone 12, akıllı veri modu sayesinde 5G ve LTE arasında geçiş yapabiliyor.

Apple Event — October 13 24-10 screenshot

iPhone 12'de Apple A14 Bionic işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci 5nm üretim süreci ile üretilmiş bir işlemci. Apple A14 Bionic, diğer akıllı telefon işlemcilerinden yüzde 50 daha hızlı.

Apple Event — October 13 24-30 screenshot

iPhone 12 kameralarına geçelim. iPhone 11 gibi çift kameraya yer veren iPhone 12, ultra geniş açılı 12 MP kameraya ve 12 MP geniş açılı kameraya ev sahipliği yapıyor. iPhone 12 daha gelişmiş bir gece moduyla geliyor ve telefonun iki kamerası, gece modunu kullanabiliyor. Ayrıca gece modunda time-lapse video çekilebiliyor.

Apple Event — October 13 35-10 screenshot

MAGSAFE KABLOSUZ ŞARJI İPHONE 12 İLE GELİYOR

MagSafe iPhone 12 ile birlikte tanıtıldı. MagSafe desteği sayesinde iPhone 12, kablosuz şarj cihazına sımsıkı tutunuyor. MagSafe mıknatıslı bir yapıya sahip.

MagSafe-1

iPhone 12 kutusu tahmin edildiği üzere bir şarj adaptörüne ve EarPods kulaklığa yer vermeyecek. Daha da küçülen iPhone 12 kutusu, sadece iPhone 12 şarj kablosuna yer verecek.

iPhone 12 kutusu

İPHONE 12 FİYATI

iPhone 12, 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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