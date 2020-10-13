Apple Event: iPhone 12 tanıtıldı! İşte iPhone 12 fiyatı ve özellikleri

Apple iPhone 12 özellikleri ve fiyatı ile resmen karşımıza çıktı. Hi, Speed sloganına sahip bir etkinlik düzenleyen Apple, etkinlikte bu yılın ilk iPhone modeli iPhone 12'yi tanıttı. İsterseniz sizleri de çok bekletmeden iPhone 12'nin özelliklerine geçelim.

İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

iPhone 12'de 6,1 inçlik Super Retina XDR OLED bir ekran var. iPhone 12, iPhone 11'den yüzde 11 daha ince boyutlara sahip. Ekran Ceramic Sheld adı verilen özel bir kaplama ile geliyor bu sayede daha dayanıklı bir ekran sunuluyor. 5G desteği beklenildiği üzere iPhone 12 modelinde bulunuyor. Fakat iPhone 12, akıllı veri modu sayesinde 5G ve LTE arasında geçiş yapabiliyor.

iPhone 12'de Apple A14 Bionic işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci 5nm üretim süreci ile üretilmiş bir işlemci. Apple A14 Bionic, diğer akıllı telefon işlemcilerinden yüzde 50 daha hızlı.

iPhone 12 kameralarına geçelim. iPhone 11 gibi çift kameraya yer veren iPhone 12, ultra geniş açılı 12 MP kameraya ve 12 MP geniş açılı kameraya ev sahipliği yapıyor. iPhone 12 daha gelişmiş bir gece moduyla geliyor ve telefonun iki kamerası, gece modunu kullanabiliyor. Ayrıca gece modunda time-lapse video çekilebiliyor.