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Apple eylül lansmanı ve yeni iPad Air özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2020 10:33 | Son Güncelleme

Apple eylül lansmanı ve yeni akıllı saatlerin özellikleri bu aralar teknoloji okurlarının en çok merak ettikleri arasında. Apple Watch 2020 detaylarını sizin için analiz ettik.

Apple eylül lansmanı ve yeni iPad Air özellikleri

Apple eylül lansmanı ve yeni iPad Air'ın özellikleri çok merak ediliyor. Apple eylül 2020 tanıtımında iki yeni akıllı saatin tanıtımını da yaptı. Apple'ın yeni iPad Air modelinin özellikle evden çalışanlar için büyük bir kolaylık sunacağı tahmin ediliyor. Apple Eylül etkinliğine ve etkinlikte tanıtılan iPad Air'ın özelliklerine birlikte bakalım...

2020 EYLÜL APPLE ETKİNLİĞİ VE iPAD AİR

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 1,5 milyon kişinin canlı olarak izlediği muhteşem bir tanıtım yapıldı. Bu tanıtımda Apple en son 4 ürünü hakkında detaylı olarak bilgi verdi. Apple 2020 ürünleri
Markanın resmi web sitesinde “işte son yeniliklerimiz” sloganıyla tanıtıldı. Bunlar, en son sürüm iOS işletim sistemine sahip ve en son Apple teknolojisi ile kullanıcıya hizmet verecekler. Yeni tanıtılan Apple ürünleri listesi şöyle:

  • Apple Watch Series 6
  • Apple Watch SE
  • Apple iPad Air
  • Yeni Apple uygulamaları

YENİ APPLE iPAD AİR

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Apple iPad Air ile iPad kullanımını, çok daha işlevsel ve kapsayıcı kılmak istiyor. Sadece iPad ile çalışma alışkanlığını, sosyalleşme ihtiyacını, günlük işleri takip etme sürecini ve daha fazlasını sağlamak için daha fazla bağlanabilirlik, daha hızlı akış, daha iyi ekran, daha fonksiyonel yapı gibi konu başlıklarını tek tek yeniden çalışıyor. Yeni Apple iPad bu konularda markanın en yeni teknolojilerini sunuyor. Peki, 2020 iPad Air'ın özellikleri neler?

  • A12 Bionic çipin performansı ile oyunlar da çok hızlı grafikler de çok net.
  • 8 MP arka kamera
  • 10.2 inç Retina ekran ve stereo ses sistemi
  • 10 saate kadar pil ömrü

Yeni iPad Air ile 4 K videoları düzenleyebilirsiniz. %30 daha hızlı grafikler hazırlayabilirsiniz. 10 kat daha hızlı yapay öğrenme özelliğini kullanarak işleri kolaylaştırabilirsiniz. Apple pencil ile not alabilir ya da çizimleri daha detaylı kılabilirsiniz. Ve 4G LTE Advanced3 sayesinde Wi-Fi olmayan yerlerde de bağlantıda kalabilir ve çalışmaya devam edebilirsiniz.

2020 iPAD AİR'DE DİKKAT ÇEKENLER

  • İşaret dilini öne çıkarma özelliği sayesinde FaceTime, Grup FaceTime görüşmelerinde işaret dili kullanıldığını algılıyor ve işaret diliyle konuşan katılımcıyı öne çıkarıyor.
  • Tam boy Smart Keyboard’u iPad’inize takıp anında yazmaya başlayabiliyorsunuz. Şarj etmeniz veya eşleştirmeniz gerekmiyor. İşiniz bittiğinde Smart Keyboard katlanarak ince ve hafif bir kılıfa dönüşüyor.
  • Apple Pencil ile iPad’inizi bir not defterine, bir tuvale veya aklınıza gelebilecek herhangi bir şeye dönüştürebiliyorsunuz.
  • Öğrenmek, oyun oynamak, çalışmak, izlemek, yaratıcı işler yapmak için yararlanabileceğiniz bir milyondan fazla iPad uygulaması beraberinden geliyor.

YENİ APPLE ÜRÜNLERİNDEKİ YAZI KARAKTERLERİ

Aslını isterseniz ürünlerin teknik özellikleri kadar hem logoda hem de içerikte gözlenen net kaligrafi sanatı vurgusu çok dikkat çekici oldu. Çünkü Apple, yaratıcısı Steve Jobs’a bir gönderme yaparak kaligrafi sanatından ilham aldığı bir 2020 çalışması yaptı. Teknoloji ve sanat birbirine çok uzak iki uç gibi görünür ya hem Steve Jobs’un kendisi hem de Apple markası, bunun hiç de böyle olmadığının en somut iki kanıtı gibi. Özetle Apple ve kaligrafi ilişkisinin en net gözlendiği versiyon olarak da 2020 Apple ürünleri önemli.


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