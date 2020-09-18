Apple eylül lansmanı ve yeni iPad Air özellikleri

Apple eylül lansmanı ve yeni iPad Air'ın özellikleri çok merak ediliyor. Apple eylül 2020 tanıtımında iki yeni akıllı saatin tanıtımını da yaptı. Apple'ın yeni iPad Air modelinin özellikle evden çalışanlar için büyük bir kolaylık sunacağı tahmin ediliyor. Apple Eylül etkinliğine ve etkinlikte tanıtılan iPad Air'ın özelliklerine birlikte bakalım...

2020 EYLÜL APPLE ETKİNLİĞİ VE iPAD AİR

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 1,5 milyon kişinin canlı olarak izlediği muhteşem bir tanıtım yapıldı. Bu tanıtımda Apple en son 4 ürünü hakkında detaylı olarak bilgi verdi. Apple 2020 ürünleri

Markanın resmi web sitesinde “işte son yeniliklerimiz” sloganıyla tanıtıldı. Bunlar, en son sürüm iOS işletim sistemine sahip ve en son Apple teknolojisi ile kullanıcıya hizmet verecekler. Yeni tanıtılan Apple ürünleri listesi şöyle:

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

Apple iPad Air

Yeni Apple uygulamaları

YENİ APPLE iPAD AİR

Apple iPad Air ile iPad kullanımını, çok daha işlevsel ve kapsayıcı kılmak istiyor. Sadece iPad ile çalışma alışkanlığını, sosyalleşme ihtiyacını, günlük işleri takip etme sürecini ve daha fazlasını sağlamak için daha fazla bağlanabilirlik, daha hızlı akış, daha iyi ekran, daha fonksiyonel yapı gibi konu başlıklarını tek tek yeniden çalışıyor. Yeni Apple iPad bu konularda markanın en yeni teknolojilerini sunuyor. Peki, 2020 iPad Air'ın özellikleri neler?