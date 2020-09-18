Apple eylül lansmanı ve yeni iPad Air özellikleri

Apple eylül lansmanı ve yeni iPad Air'ın özellikleri çok merak ediliyor. Apple eylül 2020 tanıtımında iki yeni akıllı saatin tanıtımını da yaptı. Apple'ın yeni iPad Air modelinin özellikle evden çalışanlar için büyük bir kolaylık sunacağı tahmin ediliyor. Apple Eylül etkinliğine ve etkinlikte tanıtılan iPad Air'ın özelliklerine birlikte bakalım...
Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 1,5 milyon kişinin canlı olarak izlediği muhteşem bir tanıtım yapıldı. Bu tanıtımda Apple en son 4 ürünü hakkında detaylı olarak bilgi verdi. Apple 2020 ürünleri
Markanın resmi web sitesinde “işte son yeniliklerimiz” sloganıyla tanıtıldı. Bunlar, en son sürüm iOS işletim sistemine sahip ve en son Apple teknolojisi ile kullanıcıya hizmet verecekler. Yeni tanıtılan Apple ürünleri listesi şöyle:
Apple iPad Air ile iPad kullanımını, çok daha işlevsel ve kapsayıcı kılmak istiyor. Sadece iPad ile çalışma alışkanlığını, sosyalleşme ihtiyacını, günlük işleri takip etme sürecini ve daha fazlasını sağlamak için daha fazla bağlanabilirlik, daha hızlı akış, daha iyi ekran, daha fonksiyonel yapı gibi konu başlıklarını tek tek yeniden çalışıyor. Yeni Apple iPad bu konularda markanın en yeni teknolojilerini sunuyor. Peki, 2020 iPad Air'ın özellikleri neler?
Yeni iPad Air ile 4 K videoları düzenleyebilirsiniz. %30 daha hızlı grafikler hazırlayabilirsiniz. 10 kat daha hızlı yapay öğrenme özelliğini kullanarak işleri kolaylaştırabilirsiniz. Apple pencil ile not alabilir ya da çizimleri daha detaylı kılabilirsiniz. Ve 4G LTE Advanced3 sayesinde Wi-Fi olmayan yerlerde de bağlantıda kalabilir ve çalışmaya devam edebilirsiniz.
Aslını isterseniz ürünlerin teknik özellikleri kadar hem logoda hem de içerikte gözlenen net kaligrafi sanatı vurgusu çok dikkat çekici oldu. Çünkü Apple, yaratıcısı Steve Jobs’a bir gönderme yaparak kaligrafi sanatından ilham aldığı bir 2020 çalışması yaptı. Teknoloji ve sanat birbirine çok uzak iki uç gibi görünür ya hem Steve Jobs’un kendisi hem de Apple markası, bunun hiç de böyle olmadığının en somut iki kanıtı gibi. Özetle Apple ve kaligrafi ilişkisinin en net gözlendiği versiyon olarak da 2020 Apple ürünleri önemli.
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