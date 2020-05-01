Apple FaceTime yüzünden tazminat ödeyecek!

Apple FaceTime davası oldukça eskiye dayanıyor. Bundan yıllar yıllar önce develer tellal, pireler berber iken iOS 7 yeni çıkmışken bazı iPhone kullanıcıları iOS 6 sürümünde kalmak istemişti. Ancak onların bu istekleri Apple tarafından dolaylı da olsa reddedilmişti. Çünkü Apple VirnetX'e ait patentleri ihlal etmemek için FaceTime sunucularını kendi sunucularına taşımıştı. Apple'ın sunucu değişikliği, bir protokol değişikliği de yarattı ve iOS 6'da patent ihlaline devam edilmemesi için Apple iOS 7'nin yüklenmesini istedi. İşte ipler tam da burada koptu. Apple'ın zorla güncelleme yaptırmaya çalışması sonucunda iPhone kullanıcıları bu olayı yargıya taşıdı.

APPLE İPHONE SAHİPLERİNE TAZMİNAT ÖDEYECEK

Apple'ın FaceTime davası iOS 14'ün tanıtılmasına 1 ay kala, bugün sonuçlandı. Mahkeme dava dosyasını inceleyerek Apple'ı haksız buldu. Şirket, müşterilerine 18 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Apple'ın davayı temyize götürmesi bekleniyor ancak şirketin buradan da sonuç elde etmesi pek olası görünmüyor. Peki Apple tazminatı hangi müşterilerine ödeyecek?