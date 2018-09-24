Apple fiyatlarıyla da açık ara önde

Hali hazırda akıllı telefon sektöründe hizmet veren pek çok firma mevcut. Genel itibariyle baktığımızda bu firmaların hemen hemen hepsinin ayrı segmentlerde onlarca modeli var. Sadece Apple, OnePlus, Google gibi bazı istisna firmalar her segmente ayrı model çıkarmak yerine belli bir segment üzerine yoğunlaşmış durumdalar.

Akıllı telefon sektörünün geneline baktığımızda, hemen hemen her üreticinin üst segment için çeşitli modelleri satışa sunduğunu görüyoruz. Bu modellerin fiyatları 600 dolar ile 1100 dolar arasında değişiyor. Fakat genel yığılmanın 700 dolar ile 900 dolar arasında oluştuğunu söyleyebiliriz.

İşte Counterpoint tarafından yapılan araştıra, hangi firmaların hangi aralıkta yığılma yaptığını gözler önüne seriyor.

Örneğin 2018’in ikinci çeyreğinde satılan 800 dolar üzerindeki etikete sahip her 100 telefondan 80’i Apple’a ait. Aynı şekilde 600 – 800 dolar arasında fiyatlara satılan her 100 telefondan 44’ü de Apple logosu taşıyor. Yani bu bağlamda Cupertino merkezli şirketin telefonunu satın almak isteyen müşterilerin, çok daha fazla para ödedikleri net bir şekilde gözler önüne serilmiş durumda.

Hali hazırda sektörün lideri konumunda bulunan Samsung ise 600 – 800 dolar bandında yüzde 41 ile ikinci sırada yer alıyor.

Müşterilerine oldukça uygun fiyatlar sunan Çinli üreticiler ise ağırlıklı olarak 400 – 600 dolar bandına yığılmış durumdalar.

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