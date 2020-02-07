Apple geliştiriciler için iOS 13.4 Beta 1 güncellemesini yayınladı

iOS 13.4 ile gelen yenilikler diğer sürümlere göre oldukça fazla diyebiliriz. Apple Geliştirici hesabı olanlara OTA üzerinden sunulan bu güncelleme ile iCloud Klasör paylaşma özelliği nihayet sisteme ekleniyor. Bulut sistemleri konusunda Google ve Amazon’un fersah fersah gerisinde kalan Apple, bu hamlesi ile arayı kapatmaya çalışacak gibi görünüyor.

Güncelleme ile Apple, geliştiricilerin macOS ve iOS uygulamalarını tek bir satın alma işlemi olarak satmalarını sağlıyor. Yeni CarKey bölümüne NFC araba anahtarlarının kilidini açma, sürme ve paylaşmak için yerleşik destek özellikleri ekleniyor.

CarPlay için nihayet 3. parti uygulamlar bu güncelleme ile desteklenmeye başlanıyor. iPadOS 13.4 sürümünde ise yeni klavye kısayolları sisteme ekleniyor. Güncelleme ile gelen küçük yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

IOS 13.4 BETA 1 İLE GELEN YENİLİKLER



Apple TV uygulamasına aile paylaşımı özelliği ekleniyor.

TV uygulamasının tasarımı yenilendi.

9 adet yeni memoji sisteme eklendi.

watchOS 6.2 ile uygulama içi satın alımlar özelliği geliyor.

Mail uygulamasında küçük tasarım değişiklikleri yapıldı.

Kestirmeler’de Shazam kestirmesi yenilendi.