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Apple geliştiriciler için iOS 13.4 Beta 1 güncellemesini yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 09:22 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devi bugün sürpriz bir şekilde geliştiricilerinin karşısın iOS 13.4 Beta 1 güncellemesi ile çıktı. iOS 13.3 ile pek bir yenilik sunmayan Apple, yeniliklerini bu sürüme saklamış gibi görünüyor.

Apple geliştiriciler için iOS 13.4 Beta 1 güncellemesini yayınladı

iOS 13.4 ile gelen yenilikler diğer sürümlere göre oldukça fazla diyebiliriz. Apple Geliştirici hesabı olanlara OTA üzerinden sunulan bu güncelleme ile iCloud Klasör paylaşma özelliği nihayet sisteme ekleniyor. Bulut sistemleri konusunda Google ve Amazon’un fersah fersah gerisinde kalan Apple, bu hamlesi ile arayı kapatmaya çalışacak gibi görünüyor.

Güncelleme ile Apple, geliştiricilerin macOS ve iOS uygulamalarını tek bir satın alma işlemi olarak satmalarını sağlıyor. Yeni CarKey bölümüne NFC araba anahtarlarının kilidini açma, sürme ve paylaşmak için yerleşik destek özellikleri ekleniyor.
CarPlay için nihayet 3. parti uygulamlar bu güncelleme ile desteklenmeye başlanıyor. iPadOS 13.4 sürümünde ise yeni klavye kısayolları sisteme ekleniyor. Güncelleme ile gelen küçük yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

IOS 13.4 BETA 1 İLE GELEN YENİLİKLER

Apple TV uygulamasına aile paylaşımı özelliği ekleniyor.
TV uygulamasının tasarımı yenilendi.
9 adet yeni memoji sisteme eklendi.
watchOS 6.2 ile uygulama içi satın alımlar özelliği geliyor.
Mail uygulamasında küçük tasarım değişiklikleri yapıldı.
Kestirmeler’de Shazam kestirmesi yenilendi.

GÜNCELLEMEYİ ALAN MODELLER

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
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Apple iOS 13.4 Beta 1

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