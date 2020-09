Apple geliştiriciler için iOS 14.2 Beta 2'yi yayınladı! İşte gelen yenilikler

GELİŞTİRİCİLER İÇİN İOS 14.2 BETA 2 NASIL YÜKLENİR?

Geliştiricilere sunulan iOS 14.2 Beta 2'yi yüklemek için ise biraz beklemek gerekiyor. Zira çıkan sürüm anlayacağınız üzere sadece geliştiriciler tarafından kullanılabiliyor. iOS 14.2 Beta 2 Public Beta ile birlikte tüm iOS kullanıcıları söz konusu sürümü yükleyebilecek. Fakat beta sürümleri yüklerken oldukça dikkatli davranmak gerekiyor.

iOS 14.2 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK MODELLER

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone SE 2020

iPod touch (7. nesil)