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Apple geliştiriciler için iOS 14.2 Beta 2'yi yayınladı! İşte gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.09.2020 10:14 | Son Güncelleme

iOS 14.2 Beta 2 geliştiriciler için yayınlandı. iOS 14 güncellemesini ve ardından iOS 14.0.1'i iPhone'lara sunan Apple, geliştiriciler için iOS 14.2 Beta 2 ile iPhone 11, iPhone SE 2020 ve iPhone 7 gibi iOS 14 destekli modellerine yeni emojiler ekledi.

Apple geliştiriciler için iOS 14.2 Beta 2'yi yayınladı! İşte gelen yenilikler

Apple iOS 14'ü Time Flies etkinliğinin hemen ardından indirilmeye sunmuştu. Apple iOS 14'ün üstünden çok geçmeden iOS 14.0.1'i yayınladı ve iOS 14 ile ortaya çıkan sorunları çözdü. Daha sonra ise Apple iOS 14.2 ismi ile karşımıza çıktı ve iOS 14.2 Beta sürümünü geliştiricilere sundu. Şimdi ise geliştiriciler için iOS 14.2 Beta 2 yeniliklerle Apple Developer Program'daki yerini aldı.

İOS 14.2 BETA 2 İLE GELEN EMOJİ YENİLİĞİ

iOS 14.2 Beta 2 geliştirici sürümü ile birlikte Apple, iPhone'ların bazı problemlerini çözerken, yeni emojilerini de kullanıma sunuyor. İlk olarak Emojipedia tarafından bildirilen emojilerin arasında, kabarcık çay, mühür, tüy ve daha fazlası yer alıyor. Bu emojiler, Unicode Konsorsiyumu tarafından Emoji 13.0 sürümünün bir parçası olarak bu yılın başlarında onaylandı. Apple ise geliştiriciler için iOS 14.2 Beta 2 ile emojilerin son halini sisteme eklemiş oldu.

iOS 14.2 Beta 2 emojileri

Bu yıl iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarına farklı cilt tonu seçenekleri, yeni cinsiyetler ve daha fazlasıyla gelen 117 yeni emoji sunuluyor. Yani Apple'ın cihazlarının emoji konusunda bu yıl oldukça verimli olduğu söylenebilir.

GELİŞTİRİCİLER İÇİN İOS 14.2 BETA 2 NASIL YÜKLENİR?

Geliştiricilere sunulan iOS 14.2 Beta 2'yi yüklemek için ise biraz beklemek gerekiyor. Zira çıkan sürüm anlayacağınız üzere sadece geliştiriciler tarafından kullanılabiliyor. iOS 14.2 Beta 2 Public Beta ile birlikte tüm iOS kullanıcıları söz konusu sürümü yükleyebilecek. Fakat beta sürümleri yüklerken oldukça dikkatli davranmak gerekiyor.

iOS 14.2 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK MODELLER

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPhone SE 2020
iPod touch (7. nesil)

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