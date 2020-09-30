Apple geliştiriciler için iOS 14.2 Beta 2'yi yayınladı! İşte gelen yenilikler

Apple iOS 14'ü Time Flies etkinliğinin hemen ardından indirilmeye sunmuştu. Apple iOS 14'ün üstünden çok geçmeden iOS 14.0.1'i yayınladı ve iOS 14 ile ortaya çıkan sorunları çözdü. Daha sonra ise Apple iOS 14.2 ismi ile karşımıza çıktı ve iOS 14.2 Beta sürümünü geliştiricilere sundu. Şimdi ise geliştiriciler için iOS 14.2 Beta 2 yeniliklerle Apple Developer Program'daki yerini aldı.

İOS 14.2 BETA 2 İLE GELEN EMOJİ YENİLİĞİ

iOS 14.2 Beta 2 geliştirici sürümü ile birlikte Apple, iPhone'ların bazı problemlerini çözerken, yeni emojilerini de kullanıma sunuyor. İlk olarak Emojipedia tarafından bildirilen emojilerin arasında, kabarcık çay, mühür, tüy ve daha fazlası yer alıyor. Bu emojiler, Unicode Konsorsiyumu tarafından Emoji 13.0 sürümünün bir parçası olarak bu yılın başlarında onaylandı. Apple ise geliştiriciler için iOS 14.2 Beta 2 ile emojilerin son halini sisteme eklemiş oldu.

Bu yıl iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarına farklı cilt tonu seçenekleri, yeni cinsiyetler ve daha fazlasıyla gelen 117 yeni emoji sunuluyor. Yani Apple'ın cihazlarının emoji konusunda bu yıl oldukça verimli olduğu söylenebilir.