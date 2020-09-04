Apple geri adım attı: iOS 14'ün öne çıkan gizlilik özelliği ertelendi!

Apple, WWDC 2020 etkinliğinde iOS 14'ün özelliklerinden bahsederken önemli bir detayı da paylaştı. Buna göre iOS 14, kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan gizlilik konusunda ciddi bir atılım gerçekleştirecekti. Bu atılım ile birlikte uygulamaların ve web sitelerinin iOS kullanıcılarının kullanım etkinliklerine ulaşabilmesi kullanıcının onayına bağlı olacaktı. Apple'ın bu adımına birçok çevreden tepki geldi. Bu tepkilerden biri gelirlerinin önemli bir kısmını reklamdan sağlayan Facebook'tan gelmişti. Geliştiriciler, kullanıcıların izleme etkinliklerini paylaşmayacağını düşünerek reklam gelirlerinin düşeceğini söylemişti. Apple gelen bu tarz tepkilerin ardından söz konusu gizlilik özelliği için yeni bir karara vardı.

APPLE İZLEME ÖNLEME ÖZELLİĞİNİ 2021'E BIRAKTI

Apple iOS 14'ün izleme önleme özelliğini resmen erteledi. Böylece akıllı izleme özelliğinin kullanıma sunulması 2021 yılına kaldı. Böylece kullanıcıların istedikleri uygulamalara ve web sayfalarına etkinlik izleme onayı verebilmesi için biraz daha beklemesi gerekecek. Fakat özelliğin sunulacağı tam tarih de belli değil.