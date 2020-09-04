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Apple geri adım attı: iOS 14'ün öne çıkan gizlilik özelliği ertelendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Apple, iOS 14 ile gelecek izleme önleme özelliğini erteledi. Uygulamaların ve web sitelerinin iPhone'lardaki kullanım etkinliklerinin izlenmesini bir onaya bağlayacak olan özellik, 2021 yılından önce gelmeyecek.

Apple geri adım attı: iOS 14'ün öne çıkan gizlilik özelliği ertelendi!

Apple, WWDC 2020 etkinliğinde iOS 14'ün özelliklerinden bahsederken önemli bir detayı da paylaştı. Buna göre iOS 14, kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan gizlilik konusunda ciddi bir atılım gerçekleştirecekti. Bu atılım ile birlikte uygulamaların ve web sitelerinin iOS kullanıcılarının kullanım etkinliklerine ulaşabilmesi kullanıcının onayına bağlı olacaktı. Apple'ın bu adımına birçok çevreden tepki geldi. Bu tepkilerden biri gelirlerinin önemli bir kısmını reklamdan sağlayan Facebook'tan gelmişti. Geliştiriciler, kullanıcıların izleme etkinliklerini paylaşmayacağını düşünerek reklam gelirlerinin düşeceğini söylemişti. Apple gelen bu tarz tepkilerin ardından söz konusu gizlilik özelliği için yeni bir karara vardı.

APPLE İZLEME ÖNLEME ÖZELLİĞİNİ 2021'E BIRAKTI

Apple iOS 14'ün izleme önleme özelliğini resmen erteledi. Böylece akıllı izleme özelliğinin kullanıma sunulması 2021 yılına kaldı. Böylece kullanıcıların istedikleri uygulamalara ve web sayfalarına etkinlik izleme onayı verebilmesi için biraz daha beklemesi gerekecek. Fakat özelliğin sunulacağı tam tarih de belli değil.

Apple izleme önleme özelliği

GELİŞTİRİCİLERE ZAMAN VERDİ

Apple özelliği devreye almadan önce geliştiricilere ihtiyaç duydukları zamanı vermek istediğini söylüyor. Özelliğin iptal edilmesi ise beklenmiyor. Zira Apple, ''Apple olarak, gizliliğin temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz.'' diyerek gizliliğe verdiği önemi açıkça dile getiriyor. Böyle bir durumda özelliğin iptal edilmesi ise büyük sürpriz olur yorumu yapılıyor.

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